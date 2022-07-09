Rusya, BM'nin Suriye'ye yardımını veto etti

İrlanda ve Norveç tarafından hazırlanan karar tasarısına 13 üye lehte oy kullanırken, Çin çekimser kaldı. Tasarının geçebilmesi için 9 üyenin “evet” demesi ve daimi üyeler Rusya, Çin, ABD, İngiltere ya da Fransa’nın hiçbirinin veto etmemesi gerekiyordu.



ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, “Bu bir ölüm kalım meselesi ve trajik biçimde bu oylama ve utanmadan veto eden ülke yüzünden insanlar ölecek” dedi.



15 üyeli konsey daha sonra Suriye hükümetinin müttefiki Rusya’nın, BM operasyonlarını 6 aylığına onaylayan ve ayrıca Suriye’de geniş çaplı uluslarararası yeniden yardım çabaları çağrısında bulunan bir teklifini oyladı. Sadece Rusya ve Çin’in lehte oy kullandığı teklif reddedildi. ABD, İngiltere ve Fransa oylamada “hayır” derken, geri kalan 10 ülke de çekimser kaldı.



Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dimitri Polyanskiy ikinci oylamanın ardından konseye hitaben yaptığı açıklamada, “Tarihin bu sayfası nihayet çevrildi ve bu sayfa tekrar açılamaz” dedi. Polyanskiy Moskova’nın, “egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek” Suriye’ye yardım sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.



ABD, İngiltere ve Fransa 6 aylık sürenin yardım örgütlerinin planlama ve etkin faaliyet göstermeleri için yeterli olmadığını belirtti.



Batılı güçler ayrıca, Suriye’de siyasi bir çözüm yönünde ilerleme olmadan geniş çaplı yeniden yapılanma faaliyetlerinin fonlanmasına karşı çıkıyor.



Anlaşmak için hala vakit var



BM’nin Türkiye sınırından Suriye’ye yardım operasyonlarının süresi Pazar günü doluyor. 15 üyeli konseyin şimdi son ana kadar bir anlaşmaya hala varılıp varılamayacağını görmek için müzakerelere devam etmesi bekleniyor.



İrlanda’nın BM Daimi Temsilcisi Geraldine Byrne Neson, İrlanda ve Norveç adına söz aldığı konuşmasında, “Bu veto cesaretimizi kırmıyor. Yolun sonu değil” ifadesini kullandı.



Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang da konseyin tüm üyelerine “pes etmeme” ve müzakereleri sürdürme çağrısı yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybeh de, “milyonlarca Suriyeli’nin kış boyunca ihtiyaçlarının karşılanması için” 9 aylık uzatma önerisini getirdi.



Yardım operasyonlarını yetkilendirmeyle ilgili BM Güvenlik Konseyi oylamaları yıllardır ihtilaflara sahne olan bir konu oldu.



2014’te BM Güvenlik Konseyi Irak, Ürdün ve Türkiye’deki iki noktadan Suriye’de muhalefetin elindeki bölgelere insani yardımların gönderilmesi için yetki tanımıştı, Ancak Rusya ve Çin’in vetoları yüzünden daha sonra yardımların geçiş rotası sadece Türkiye sınırına indirgendi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen ay Suriye’nin kuzeybatısına Türkiye’den yardımların dağıtımının süresinin uzatılması çağrısında bulunmuş, “Suriye halkını kaderlerine terk edemeyiz” demişti.