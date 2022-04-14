Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephesinden yeni Azerbaycan açıklaması /14 Nisan 2022 22:50

Rusya cephesinden yeni Azerbaycan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan Azerbaycan ile Ermenistan arasında meydana gelen ikinci Karabağ savaşı sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmaya katkı sunmaya hazır olunduğu açıklaması geldiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Erivan ile Bakü arasında barış anlaşmasının imzalanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlık tarafından yayınlanan açıklamasında Moskova’nın Erivan ile Bakü arasında barış anlaşmasının imzalanmasına katkıda bulunmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Zaharova, “Rusya, Erivan ile Bakü arasında barış anlaşmasının imzalanmasına katkıda bulunmaya kesinlikle kararlı” ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, Bakü tarafından önerilen ‘Azerbaycan ve Ermenistan arasında devletlerarası ilişkilerin kurulmasına yönelik temel ilkelerin’ ve Erivan’ın verdiği karşılığın barış anlaşması konusunda Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerinin başlangıcı için temel oluşturmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, barış anlaşması imzalama olasılığını görüşmüştü.

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