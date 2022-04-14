İzmir Barosu'ndan Silivri'deki işkenceye tepki

“İŞKENCE İNSAN ONURUNA YÖNELİK BİR SALDIRIDIR”





İzmir Barosu, Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde işkence sonucu yaşamını yitiren Ferhan Yılmaz’ın yanı sıra tutuklulara dönük işkencelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Ferhan Yılmaz’ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve hastanede kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiği şeklinde açıklamada yaptığı hatırlatılan açıklamada, “Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da ölü muayenesinde, müteveffanın bedeni üzerinde tıbbi müdahale esnasında oluşabilecek semptomlar dışında bir iz bulunmadığı açıklamıştır. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Ferhan Yılmaz’ın hastanede yattığı sırada çekilen fotoğraf ve videolarında kendisinin yüzünde darp cebir olduğu düşünülen izler, morluklar ve şişlikler olduğu görülmektedir: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamaları, bu görüntülerle çelişmektedir” denildi.İşkencenin insan onuruna yönelik bir saldırı olduğu ifade eden İzmir Barosu, “Ülkemizde son dönemde işkence vakalarına ilişkin iddiaların arttığı gözlenmektedir. İktidar; insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devleti olma ilkesinden giderek daha fazla uzaklaşmakta, İçişleri Bakanı söylemleriyle işkenceyi meşrulaştırılmakta, yargı tarafından işkence aklanmaktadır. Devlet, imkanlarını işkenceyi olağanlaştırmak için değil, işkencenin ortadan kaldırılması ve faillerinin cezalandırılması için kullanmalıdır. İzmir Barosu olarak, Cumhuriyetimizin Anayasa madde 2’de sayılan niteliklerini savunmakta ısrar edeceğiz. Tüm kamuoyunu mağduru kim olursa olsun işkenceye karşı durmaya, yetkili makamları işkence iddialarını etkin şekilde soruşturmaya ve faillerini cezalandırmaya çağırıyoruz” dedi.