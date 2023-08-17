Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da bilişim sektöründe büyük açık /17 Ağustos 2023 12:48

Rusya’da bilişim sektöründe büyük açık

Yaptırımlar Rusya’da bilişim sektöründeki personel açığını artırdı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Rusya’da bilişim sektöründeki personel açığının tahmini 500-700 bin kişi olduğu açıklandı. 

Dijital Kalkınma Bakanlığı’nın son yayınladığı raporda Rusya’da bilişim sektöründeki personel açığının 500-700 bin kişi olduğunu ortaya koydu. 

Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, Rusya'da bilişim sektöründe yaklaşık 740.000 kişinin çalıştığını ancak bunun mevcut kapasite olmadığını söyledi. Sektördeki personel açığını 500-700 bin kişi olarak tahmin etti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkanlık ettiği Bakanlar Kurulunda konuşan Şadayev, personel artırma departmanının aktif olarak işgücü tabanını genişletmek için çalışmalar yürüttüğünü, üniversitelerin bilişim uzmanlarının eğitimine özel önem verdiklerini belirterek, üç yıl içinde bu bölümlerdeki burslu kontenjanların sayısının 117.000'e yükseldiğini belirtti.

2021'in başında kalifiye bilişim teknolojisi (BT) personeli açığı yılda 500.000 ila 1 milyon kişi arasında bir göstergeye ulaştı. Bakanlığa göre 2022'de BT endüstrisi çalışanlarının %10 kadarı yani yaklaşık 100 bin kişi Rusya'yı terk etti.
Aynı zamanda destek tedbirleri sayesinde çekirdek alandaki personel açığı azaltılmış ve geçen yıl sonunda bilişim sektöründe istihdam edilen kişi sayısı %12 artarak 761.000'e yükselmiştir.
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