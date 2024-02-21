Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da dijital banka sistemi Qiwi çalışmayı durdurdu /21 Şubat 2024 14:30

Rusya’da dijital banka sistemi Qiwi çalışmayı durdurdu

Rusya'da Qiwi Bank ofislerini kapatıldı ve Qiwi terminallerinden servis vermeyi durdurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Qiwi Bank'ın Moskova, St. Petersburg ve Kazan'daki ofisleri kapandı. Başkentteki ve diğer bazı bölgelerdeki Qiwi ödeme terminalleri de çalışmıyor. “Rusya Merkez Bankası'ndan Qiwi Bank'ın lisansının iptal edildiğine dair bilgi yayınlandı. Bankanın artık geçici bir yönetimi var. 

Interfax'ın haberine göre, Qiwi ödeme terminalleri Rusya’nın Uzak Doğusunda ve Yakutistan’da da çalışmayı durdurdu. Qiwi mobil uygulaması da çalışmayı durdurdu.

21 Şubat Çarşamba günü Merkez Bankası, Rus bankacılık sistemindeki varlıklar açısından 89'uncu sırada yer alan Qiwi Bank'ın lisansını iptal etti. Merkez Bankası bunu, Qiwi Bank'ın bankacılık faaliyetlerini düzenleyen yasaların yanı sıra kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele alanındaki yasal gereklilikleri ihlal ettiğini söyleyerek açıkladı.
Mevduat Sigorta Ajansı, Qiwi Bank mevduat sahiplerine ödemelerin en geç 6 Mart'tan itibaren başlayacağını söyledi. Merkez Bankası, fonların %100'ünün geri alınacağını ancak mevduat sahibi başına 1,4 milyon rubleyi geçemeyeceğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’da dijital banka sistemi Qiwi çalışmayı durdurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:26