Rusya’da dijital banka sistemi Qiwi çalışmayı durdurdu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Qiwi Bank'ın Moskova, St. Petersburg ve Kazan'daki ofisleri kapandı. Başkentteki ve diğer bazı bölgelerdeki Qiwi ödeme terminalleri de çalışmıyor. “Rusya Merkez Bankası'ndan Qiwi Bank'ın lisansının iptal edildiğine dair bilgi yayınlandı. Bankanın artık geçici bir yönetimi var.





Interfax'ın haberine göre, Qiwi ödeme terminalleri Rusya’nın Uzak Doğusunda ve Yakutistan’da da çalışmayı durdurdu. Qiwi mobil uygulaması da çalışmayı durdurdu.





21 Şubat Çarşamba günü Merkez Bankası, Rus bankacılık sistemindeki varlıklar açısından 89'uncu sırada yer alan Qiwi Bank'ın lisansını iptal etti. Merkez Bankası bunu, Qiwi Bank'ın bankacılık faaliyetlerini düzenleyen yasaların yanı sıra kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele alanındaki yasal gereklilikleri ihlal ettiğini söyleyerek açıkladı.

Mevduat Sigorta Ajansı, Qiwi Bank mevduat sahiplerine ödemelerin en geç 6 Mart'tan itibaren başlayacağını söyledi. Merkez Bankası, fonların %100'ünün geri alınacağını ancak mevduat sahibi başına 1,4 milyon rubleyi geçemeyeceğini belirtti.