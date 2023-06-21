Rusya’da savaş karşıtlarına kötü haber

Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Anayasa Mahkemesi, insan hakları gruplarının Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı seslerini yükseltmelerini yasaklayan yasanın yürürlükten kaldırılması talebini reddetti.



Sivil toplum örgütleri, söz konusu yasal düzenlemenin Rusya anayasasının ifade özgürlüğü ve vicdan özgürlüğü de dahil olmak üzere maddelerini ihlal ettiğini söyleyerek Nisan ayında dava açmıştı.



Davacılardan biri, savaş karşıtı açıklamaları nedeniyle üç kez para cezasına çarptırılan ve daha sonra ordu hakkında “yanlış bilgi” yaymak suçundan geçen Aralık ayında sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan muhalefet siyasetçisi İlya Yashin’di.



“KEYFİ BİR ŞEKİLDE SORGULANACAK”



Anayasa Mahkemesi, ret kararında devlet kurumlarının “Rusya Federasyonu ve vatandaşlarının çıkarlarını savunmak ve uluslararası barış ve güvenliği desteklemek” amacıyla aldığı kararların keyfi bir şekilde sorgulanamayacağını belirtti.



Bunu yapmak, “Rusya Federasyonu’nun yasal karakterini, anayasasının üstünlüğünü ve Rusya Federasyonu anayasası gereği kabul edilemez olan reçetelerine uyma yükümlülüğünü” inkar etmek anlamına geleceğini söyledi.



Yasa kapsamında Rusya’da bugüne kadar savaş karşıtı gösteri düzenleyen, görüşlerini internette yayınlayan veya kıyafetlerinde savaş karşıtı semboller taşıyan yaklaşık 6 bin 500 kişiye dava açıldı.



Yasayı ihlal edenlere önce para cezası veriliyor, suçu tekrar etmeleri halinde, “silahlı kuvvetleri itibarsızlaştırma” gerekçesiyle beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılıyor. Ordu hakkında “yanlış bilgi yaymanın” cezası ise 15 yıl.