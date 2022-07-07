Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan ABD’ye tehdit: Alaska’yı geri alırız /07 Temmuz 2022 15:03

Rusya’dan ABD’ye tehdit: Alaska’yı geri alırız

Ukrayna'nın işgali ABD ve Rusya arasındaki ipleri germeye devam ediyor. ABD'nin art arda gelen yaptırımlarının ardından Rusya'dan Alaska tehditi geldi. Rusya 'Alaska'yı geri alırız' açıklaması yaptı.

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Ukrayna'da 134 gündür süren savaş Rusya ile ABD arasında gerilimi tırmandırırken Rusya Devlet Duması Başkanı Viyaşeslav Volodin ABD'yi sert sözlerle hedef aldı.

Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın başkanı Volodin, ABD'nin Rusya'nın varlıklarını dondurması ya da bunlara el koyması halinde “Alaska'yı geri alacakları” tehdidini ortaya attı. Volodin Duma'nın yaz tatili öncesi son oturumunda yaptığı konuşmada “Amerikalılar her zaman şunu akılda tutmalı: Alaska'nın bir bedeli vardır. Bizim yurt dışındaki kaynaklarımızı yönetmeye çalıştıklarında bizim de geri alacağımız şeyler olduğunu unutmamalılar” dedi.

Volodin, yardımcısı Piyotr Tolstoy'un Alaska'da Rusya'ya katılım konusunda bir referandum düzenleme teklifinde bulunduğunu da hatırlatarak “Biz onların iç işlerine karışmıyoruz” diye konuştu. Volodin'in konuşması Duma'da büyük alkış aldı.

1853-1856 tarihleri arasında İngiltere ve Fransa'nın desteklediği Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yaşanan savaşta ağır yenilgi alan Rusya, 1867'de Alaska'yı 7,2 milyon dolara  ABD'ye satmıştı. Alaska bugün ABD'nin en büyük petrol sahalarından bir kısmına ev sahipliği yapıyor.
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