İngiliz sterlininde Boris Johnson rallisi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bugün istifa etmesinin ardından ülkenin para birimi sterlin ve İngiliz hisse senetleri değer kazandı.





Bloomberg'in haberine göre yatırımcılar, Johnson'ın istifa kararının, yüksek enflasyon, güçten düşmüş ekonomi ve siyasi belirsizlik nedeniyle hırpalanan İngiltere varlıkları açısından bir miktar rahatlama getirebileceğini düşünüyor.





STERLİN VE FTSE 250'DE YÜZDE 1'E YAKIN ARTIŞ

Sterlin bugün yüzde 0,6 yükselerek 1,1994 dolara ulaşırken Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören orta büyüklükteki hisse senetlerini takip eden FTSE 250 endeksi de perşembe yüzde 0,9 değer kazandı.





Credit Agricole bankasında dünyanın en çok işlem gören on para birimine yönelik araştırma yürüten departmanın başkanı Valentin Marinov, döviz piyasalarının yeni bir liderin Muhafazakar Parti içindeki birliği sağlayacağını ve hayat pahalılığının arttığı dönemde daha etkili bir yönetim ortaya koyacağını umduğunu dile getirdi.





‘PİYASANIN TEPKİSİ KALICI OLMAYABİLİR’

Johnson'ın üstündeki siyasi baskı, yeni atanan İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zahawi de dahil birçok bakan ve milletvekilinin istifa etmesiyle tırmanmıştı.





Ancak bazı analistler Johnson'ın istifasına piyasanın verdiği tepkinin geçici olabileceğini düşünüyor.





Japon Bankası Nomura'da döviz stratejisti olan Jordan Rochester istifa haberinin ardından sterlinin yükselmesinin tuhaf olduğunu belirtti. Rochester bir sonraki liderin ekonomiyi mali açıdan ayağa kaldırıp kaldıramayacağının net olmadığını ifade etti.





Öte yandan sterlin bugün TL'ye karşı yüzde 1,2’nin üzerinde değer kazanarak 20,80’e yükseldi.