Rusya’dan yaptırımlara karşı ‘kripto’ hamlesi

Rusya yönetiminden kripto para sistemi konusunda yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.







Kripto paraların durumu tartışma konusu olmaya devam ederken, Rusya yönetiminden ise uygulanan yaptırımlar karşısında bu yönde bir adım atılabileceğini akla getirdi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, Rusya için mevcut koşullarda kripto paralarla uluslararası ödemenin bir mecburiyet olduğunu belirterek “Planladığımız altyapı sınır ötesi transferler için biraz katı olabilir. Bunun için bu transferleri önce yasallaştırmamız gerekiyor” dedi. Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, Rusya için mevcut koşullarda kripto paralarla uluslararası ödemenin bir mecburiyet olduğunu belirterek “Planladığımız altyapı sınır ötesi transferler için biraz katı olabilir. Bunun için bu transferleri önce yasallaştırmamız gerekiyor” dedi.

Moiseyev, Rus devlet kanalı Rossiya-24’teki açıklamasında, kripto paraların ülkedeki düzenlemesi konusunda maliye bakanlığıyla merkez bankasının arasında çeşitli görüş ayrılıklarının olduğunu söyledi.Kripto paraların uluslararası ticarette kullanılmasının bir mecburiyet olduğunu anlatan Moiseyev, “Mevcut koşullarda kripto para birimlerin uluslararası ödemelerde bir mecburiyet olması hem biz hem de merkez bankası için açıktır” dedi.Rusya’da planlanan mevcut altyapının kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılması için yeterli olamayabileceğini belirten Moiseyev, “Bir taraftan insanlara bu fırsatı vermemiz gerekirken, diğer taraftan da para aklama, uyuşturucuya yönelik ödemeler yapılmaması için de kontrol sahibi olmamız gerekiyor” dedi.