Rusya Devlet Başkanı Putin, Pekin'de

Vladimir Putin ana konuğu olduğu Çin’in başkenti Pekin’de başlayan ve 130 ülkeden yetkililerin katıldığı Bir Kuşak Bir Yol Forum’a yanında birçok üst düzey bakanla katılıyor. Putin’in iki gün içerisinde çok sayıda lider ve yetkiliyle ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.







Putin’in ilk görüşmesi Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vo Van Thuong ile oldu. Sonrasında ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ayrı ayrı görüştü.





İlk görüşmesini Vietnamlı liderle yapan Putin, Vietnam'la uluslararası arenada aktif şekilde işbirliği yaptıklarını ifade etti.





Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, mevkidaşıyla çok yoğun ve verimli bir görüş alışverişi yapacaklarını, gündemlerinin 'kabarık' olduğunu belirtti. Rusya ve Vietnam'ın uluslararası arenada aktif şekilde işbirliği yaptığını anlatan Putin, bunun yanında ticari-ekonomik ve insani alanlarla da bağların güçlendiğini söyledi.





Geçen yıl ikili ticaret hacminde düşüş olduğunu ancak bu yılın ilk 6 ayında yüzde 6'nın üzerinde bir artış kaydedildiğini anımsatan Putin, iki ülkenin karma hükümet komisyonunun bu göstergeyi daha da yukarı çekmek için gereken tempoda çalıştığının altını çizdi.





'Rusya'yı dış politikada öncelikli ortak olarak görüyoruz’





Vietnam Cumhurbaşkanı Thoung da, Rusya'yı dış politikada öncelikli ortak olarak gördüklerini söyleyerek "Vietnam, ülkelerimizin kapsamlı stratejik ortaklığının yanında uzun yıllardır var olan yakınlık ve sıkı bağlara da her zaman büyük önem veriyor" ifadelerini kullandı.





Orban: Macaristan, Rusya ile ilişkilerde elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor





Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Macaristan'ın her zaman Rusya ile karşı karşıya gelmek değil, karşılıklı temasları genişletmek istediğini söyledi.

Orban, "Macaristan'ın hedefi her zaman karşılıklı temaslar kurmak ve genişletmek olmuştur ve biz de bunu başardık" dedi.

Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu ve Batılı ülkelerin Rusya karşıtı yaptırımlar uygulaması nedeniyle Macaristan ile Rusya arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde zarar gördüğünü de itiraf eden Orban, Macaristan'ın Rusya Federasyonu ile ilişkilerde "elinden gelen her şeyi kurtarmaya çalıştığını" vurguladı.

"Mümkün olduğu sürece sadece iletişim düzeyinde değil ekonomik düzeyde de işbirliğini sürdürmek istiyoruz” diyen Macar başbakan, devam eden ortaklıkları için Rosatom ve Gazprom'a teşekkür etti.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de toplantıda Macaristan'ın Rusya'nın ilişkilerini sürdürdüğü ve geliştirdiği Avrupa ülkelerinden biri olduğunu kaydetti.