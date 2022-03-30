Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Kadirov' kararı /30 Mart 2022 10:38

Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Kadirov' kararı

Rusya-Ukrayna savaşında yaptığı açıklamalarla ön plana çıkan Çeçen lider Ramazan Kadirov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 'korgeneral' rütbesi verildiği bildirildi.

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Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son yaşanan gelişmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çeçen lider Ramazan Kadirov'a 'korgeneral' rütbesi verdiği açıklandı.

Putin'den Kadirov kararı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahalede bir ay geride kaldı. Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinde Putin'e desteğini esirgemeyen Çeçen lider Ramazan Kadirov'a 'korgeneral' rütbesi verildi.

'Mariupol temizliği son hız devam ediyor
Karar, Rus medyasından büyük yankı uyandırırken Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Mariupol'ün temizliği son hız devam ediyor" dedi ve "şehir kısa süre içinde tamamen temizlenecek" diye devam etti.
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