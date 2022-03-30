







Ekonomist İbrahim Kahveci, "70 cente muhtaç ülkeden 1 cente muhtaç ülke haline geldik. Hem de kur korumalı mevduat ile herkesin elindeki dövizi toplamaya çalışmamıza rağmen" yorumunu yaptı.





Karar gazetesi yazarı Kahveci, "BDDK’nın son verisine göre döviz hesapları 237,7 milyar dolar. Oysa KKM öncesi döviz hesapları 262 milyar dolara kadar çıkmıştı. KKM ile yaklaşık 25 milyar dolar bozduruldu. Buna rağmen Merkez Bankası’nın döviz rezervleri artmıyor. Hatta swap hariç rezervde eksi 45 milyar dolar ile kasada tek cent olmadığını anlıyoruz" bilgisini paylaştı.





Kahveci yazısını şu satırlarla sürdürdü:





"Evet, KKM aslında büyük bir oyundur. Kur yükselişi yaşandığında bir anda devletin bütçesini de iflasa sürükleyebilir. Bu derece riskli bir tercihi nasıl yapabiliriz?





Aslında bu riskli yönetim tarzını bizler Berat Albayrak döneminden de biliyoruz. Bir taraftan 128 milyar doları satılırken, diğer yandan da dövizle iç borçlanmaya gidilmişti.





Bugün yaşadığımız sıkıntıların önemli bir kısmının o riskli ve karşılığı olmayan ekonomi politikalarından geldiğini görüyoruz.





Bugün bir başka noktaya yeniden dikkat çekmek gerekiyor.





1- Dış borç döviz ve oldukça yüksek seviyede...





2- Artık iç borçlanmayı da dövizle yapılıyor.





Ama bunların yanında asıl mesele şu;





3- Hazine garantili işlerimizi de hep dövizle yapıyoruz





Vee





4- Artık TL bile dövize endeksli





Bakın sadece 4 madde saydım. Kasada net varlık olarak 1 cent bile bulunmazken nasıl oluyor da ülke bu kadar döviz açığı veriyor ve döviz riski üstleniyor?"