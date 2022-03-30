Samanyolu Haber /Gündem / MAK Araştırma Başkanı, son anketin sonucunu paylaştı: Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik /30 Mart 2022 11:03

MAK Araştırma Başkanı, son anketin sonucunu paylaştı: Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketinde yurttaşa yöneltilen “Ekonomi nasıl yönetiliyor?” sorusuna yüzde 83 oranında "Kötü yönetiliyor" cevabı geldiğini belirtti. Kulat, "Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik. Bu oran ittifakla demektir. Herkes oy birliğiyle ekonomi kötü yönetiliyor diyor" dedi.

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MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketinde yurttaşın ekonomi yönetimine yönelik yaklaşımıyla ilk kez karşılaştıklarını dile getirdi.

YouTube üzerinden yayın yapan gazeteci Lale Özan Arslan’ın konuğu olan Kulat, son seçim anketinde yurttaşa yöneltilen “Ekonomi nasıl yönetiliyor?” sorusuna yüzde 83 oranında "Kötü yönetiliyor" cevabı geldiğini belirtti.


14 ilde çalışma yaptıklarını belirten Kulat, "Bize yaşlıdan gence herkesin sorduğu tek soru ‘seçim ne zaman?’ Bunun en büyük nedeni ekonomi ilk defa bu kadar kötü yönetiliyor. Bu ayki yapmış olduğumuz araştırmada ekonominin kötü yönetildiğini söyleyen seçmen oranı yüzde 83. Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik. Bu oran ittifakla demektir. Herkes oy birliğiyle ekonomi kötü yönetiliyor diyor" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET BUNU HİÇ ÜZERİNE ALMIYOR"

Son seçim anketinde ortaya çıkan yüzde 83’lük “ekonomi kötü yönetiliyor” oranının 'müthiş bir oran' olduğunu söyleyen Mehmet Ali Kulat, "İşin kötü tarafı bu kötü yönetimle ilgili hükümet bunu hiç üzerine almıyor. Tek söyledikleri ‘Evet ekonomi iyi değil ama bu gelenler de iyi yönetemez’ diyorlar. Niye yönetmesin. Denediniz mi test mi ettiniz” diye konuştu.
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