Petrol fiyatları yükseliyor

Petrol fiyatlarında, İstanbul'da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna barış görüşmelerinin ardından tekrar yükselişe geçti.





İki günde yüzde 8'e varan düşüş gösteren ABD ham petrolü yeniden 105 dolara yükseldi. Brent petrol de yeniden 110 doların üzerini gördü.





Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden olumlu mesajlar çıkarken, Kremlin tarafından tansiyonun düşürülmesinin ateşkes ya da Rus birliklerinin başkent Kiev'in etrafından tamamen çekilmesi anlamına gelmediği yönündeki açıklama piyasaları gerdi.





GÖRÜŞMELERDEN ÇIKAN OLUMLU MESAJLAR FİYATLARI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Salı günü fiyatlardaki düşüşte, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılan toplantısının "yapıcı" geçtiğine ilişkin haber akışı etkili oldu.





Görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki bu olumlu gelişme fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.









KÜRESEL PİYASALAR OPEC+ TOPLANTISINA ODAKLANDI

Öte yandan, piyasalar, Perşembe günü gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı.





OPEC+ grubunun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği öngörülüyor.





Grup, petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama yönündeki ana tüketici ülkelerin çağrılarına rağmen, bunlara olumlu yanıt vermiyor.





Dün Suudi Arabistan petrole 5 dolar zam yapacağını açıklamıştı. Yarın açıklanacak karara göre, akaryakıt fiyatlarına zam gelebilir.