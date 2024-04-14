Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail Büyükelçiliğine kınama cevabı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İsrail'in Rusya Büyükelçisi Simone Halperin'in açıklamasına bizzat cevap verdi.





Daha önce İsrailli bir diplomat, İsrail'in Moskova'dan "İran'ın benzeri görülmemiş saldırısını kınamasını" beklediğini söylemişti. Buna yanıt olarak Zakharova, Halperin'den, İsrail'in Kiev rejiminin Rus bölgelerine yönelik en az bir saldırısını kınadığını kendisine hatırlatmasını istedi.





Devamında ise İsrail düzenli olarak Vladimir Zelensky ve Kiev rejiminin diğer temsilcilerinin Rusya'da sivillerin öldürülmesine ve sivil altyapının tahrip edilmesine yol açan suç ve terör eylemlerini destekleyen açıklamalar yapmaları eklendi.





Rus vatandaşlarına çağrı





Rusya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca İsrail ve komşu ülkelerdeki Ruslara diplomatik misyonlarda tavsiyelere uyma çağrısında bulundu.





Bakanlık ayrıca Orta Doğu'da benzer tehlikelerin tırmanmasıyla ilgili aşırı endişelerini dile getirdi ve taraflara itidal gösterme çağrısında bulundu.