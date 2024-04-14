Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail Büyükelçiliğine kınama cevabı /14 Nisan 2024 19:35

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail Büyükelçiliğine kınama cevabı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Rusya Federasyonu Büyükelçisi'nin İran saldırısını kınama çağrısına sert bir yanıt verdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İsrail'in Rusya Büyükelçisi Simone Halperin'in açıklamasına bizzat cevap verdi.

Daha önce İsrailli bir diplomat, İsrail'in Moskova'dan "İran'ın benzeri görülmemiş saldırısını kınamasını" beklediğini söylemişti. Buna yanıt olarak Zakharova, Halperin'den, İsrail'in Kiev rejiminin Rus bölgelerine yönelik en az bir saldırısını kınadığını kendisine hatırlatmasını istedi.

Devamında ise İsrail düzenli olarak Vladimir Zelensky ve Kiev rejiminin diğer temsilcilerinin Rusya'da sivillerin öldürülmesine ve sivil altyapının tahrip edilmesine yol açan suç ve terör eylemlerini destekleyen açıklamalar yapmaları eklendi. 

Rus vatandaşlarına çağrı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca İsrail ve komşu ülkelerdeki Ruslara diplomatik misyonlarda tavsiyelere uyma çağrısında bulundu.

Bakanlık ayrıca Orta Doğu'da benzer tehlikelerin tırmanmasıyla ilgili aşırı endişelerini dile getirdi ve taraflara itidal gösterme çağrısında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail Büyükelçiliğine... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:32:46