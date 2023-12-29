Rusya: Dondurulan 300 milyar dolar için misilleme yapabiliriz





300 milyar dolarlık Rus varlığı donduruldu





Moskova'nın Ukrayna savaşını başlatmasının ardından ABD ve müttefikleri Rusya'nın merkez bankası ve maliye bakanlığı ile işlemleri yasaklayarak Batı'daki yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını bloke etti.

Rusya'daki "C" tipi özel hesaplar





Moskova, Batı'nın 300 milyar dolarlık dondurulmuş Rus merkez bankası rezervlerine el koyması halinde ABD ve Avrupa ülkelerine karşı benzer adımı atacaklarını duyurdu.Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın misilleme olarak el koyabileceği Batılı varlıklarının listesine sahip olduklarını söyledi.G7 ülkelerinin şubat ayında bir araya gelerek dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasını mümkün kılacak yeni bir yasal teoriyi tartışacakları belirtiliyor.Batı'nın böyle bir hamlesinin "hırsızlık" anlamına geleceğini belirten Peskov, bunun rezerv para birimlerine, küresel finans sistemine ve dünya ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulundu.Peskov, "Bu, uluslararası ekonominin ana parametrelerine önemli bir darbe olacak, uluslararası ekonomiyi baltalayacak. "Diğer ülkelerin ABD'ye ve ekonomik garantör olarak AB'ye olan güvenini sarsacak. Dolayısıyla bu tür eylemler çok ama çok ciddi sonuçlar doğuracaktır." ifadelerini kullandı.Rusya'nın misilleme olarak el koyabileceği Batılı varlıkların belirli bir listesi olup olmadığı sorulduğunda Peskov, "Evet, var." dedi; listede hangi spesifik varlıkların olduğunu söylemedi.Reuters'a konuşan üç kaynağa göre, ABD ve İngiltere, son aylarda Belçika ve diğer Avrupa şehirlerinde bulunan Rus varlıklarına el koyma çabalarını hızlandırmak için çalıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci yıldönümünde şubat ayında toplanacak G7 zirvesinde bu yönde daha güçlü bir bildiri yayınlanması planlanıyor.Reuters'a konuşan kaynaklar, birçok ülkenin bu tür işlemler için gerekli yetkileri tesis etmek üzere yasal değişikliklere ihtiyaç duyacağını söyledi.Varlıklara el konulmasını destekleyenler, bunun Ukrayna'ya verilmesi gerektiğini söylüyor.Rusya daha önce herhangi bir el koyma işlemine mahkemelerde itiraz edeceğini duyurdu.Bu arada Rus varlıklarına el konulmasının Çin dahil diğer büyük güçleri ABD ve Avrupa para birimleri ve devlet tahvillerinden kaçınmaya sevk edebileceği uyarısında bulunanlar var.Rusya Merkez Bankası, tam olarak hangi varlıkların dondurulabileceğini açıklamadı. Ancak 2022 yılı başındaki varlıkların detaylandırıldığı kamuya açık verilere göre, tahvil ve mevduatların çoğu euro, bir kısmı da ABD doları ve İngiliz sterlini cinsinden.Bazı Rus yetkililer, varlıklara el konulması halinde, yabancı yatırımcıların Rusya'daki "C" tipi özel hesaplarda tutulan varlıklarının da aynı akıbete uğrayabileceğini savundu.Bu hesaplarda tam olarak ne kadar para olduğu belli değil ancak yetkililer bu miktarın 300 milyar dolarlık dondurulmuş Rus rezervleriyle karşılaştırılabilir olduğunu bildiriyor.Maliye Bakanı Anton Siluanov geçen hafta, C hesaplarında önemli miktarda fon bulunduğunu söylemişti.