Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Düşürülen Bayraktar İHA’larını sergilemeye başladı /17 Ağustos 2023 12:17

Rusya, Düşürülen Bayraktar İHA’larını sergilemeye başladı

Düşürülen Bayraktar İHA’lar fuar alanında

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Moskova’da düzenlenen askeri fuarda, Ukrayna’da düşürülen Bayraktar İHA’larda gösterildi. 

Rusya Savunma Bakanlığının organize ettiği askeri ürünler fuarında (Army-2023), Ukrayna ve Donbas bölgesinde yaşanan çatışmalarda ele geçirilen NATO ülkelerine ait askeri teçhizatta sergilendi. 

Aynı kategoride gösterilen ele geçirilen ya da düşürülen ürünler içerisinde Bayraktar İHA’larıda bulunuyor.

Moskova’da ARMY-2023 savunma fuarında NATO ürünleri


NATO ülkelerinden Ukrayna'ya gönderilen silahlar da aynı sergide gösteriliyor 



Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında ele geçirilen NATO yapımı teçhizatın Moskova Bölgesi’ndeki Patriot Parkı’nda sergilendiği belirtildi.

Sergide, NATO ülkesi yapımı silah ve teçhizatlar arasında en dikkat çekeni Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadına ait Baykar firmasının ürettiği Bayraktar İHA’ları da var.

Ayrıca ABD ve diğer NATO ülkelerinde üretilen teçhizatlar özellikle vatandaşlar tarafında özel ilgi görüyor. Sergilenen teçhizat arasında Avustralya yapımı Bushmaster zırhlı otomobil, ABD yapımı M-113 zırhlı savaş aracı, İsveç yapımı CV90-40 zırhlı savaş aracı ve Fransa yapımı AMX-10RCR tekerlekli tank yer alıyor. Husky ve Mastiff zırhlı otomobiller ve AT-105 Saxon zırhlı savaş aracı da sergileniyor.

Her aracın yanında nasıl ele geçirildiği anlatan tabelalar da yer alıyor. Sergide toplamda, büyük kısmı Ukrayna yapımı en az 870 silah ve teçhizat bulunuyor.
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