İndirimli bilet için herkes öğrenci olmak istiyor

Benzin ve mazota gelen fahiş zamlardan sonra toplu taşıma ücretleri de arttı. 20 milyondan fazla insanın yaşadığı İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 51.5 zam yapıldı.

İETT tarifesinde resmi olarak “abonman ücreti” olarak gözüken ama halk arasında hâlâ “aylık akbil” denilen 30 gün süreli 200 basımlı kart özellikle çalışan kesim için önemli bir kalem…

Son zamla tam abonman ücreti 777 TL’den 1177 TL’ye öğrenci abonman ücreti 140 TL’den 212 TL’ye çıktı.

Öğrenci olmayan ve çalışan bir kişinin yıllık yol parası tam tamına 14 bin 124 TL’ye denk geliyor. Yani asgari ücretli bir çalışanın bir brüt maaşı sadece yol parasına gidiyor!

“Hem çalışıp hem okuyan” iseniz yıllık yol paranız için harcayacağınız tutar 2 bin 554 TL.





Aradaki fark gerçekten de çok büyük! “Sadece çalışan” iseniz “hem çalışıp hem okuyan” birine göre yüzde 455 daha fazla yol parası ödüyorsunuz.





“Hem çalışan hem okuyan” olup, yıllık 14 bin 124 TL yol parası vermemenin yolu ise bir açık öğretim fakültesine yazılmaktan geçiyor.





Yıllardır askerliğini ertelemek isteyenlerin en güvenli limanı olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Türkiye’nin en çok öğrenci sayısına sahip eğitim kurumu. Üniversitenin resmi verilerine göre kayıtlı açıköğretim öğrenci sayısı 2 milyon 400 bin…





Eskişehir AÖF bölümlerinin dönem ücretleri 620-870 TL arasında değişiyor. Bu ücret yılda iki kez (güz-bahar) alınıyor.





Herhangi bir bölüme yazıldınız ve ortalama 1500 TL ücret (yıllık) ödediğinizi varsayalım. Artık öğrencisiniz ve aylık akbilinizi doldururken artık 1177 TL yerine 212 TL vereceksiniz.





1500 TL öğrenim gideri + 2 bin 554 TL yıllık yol parası = 4 bin 54 TL





Tam tamına 10 bin 70 TL cebinize kaldı…





(İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri de İndirimli İstanbul Kart’tan yararlanabiliyor.)





YAŞ SINIRI VAR MI?





İBB’nin 2021 verilerine göre İndirimli İstanbul Kart sayısı 3 milyon 59 bin. Son zamların ardından bu sayının hızla artacağı öngörülüyor. İndirimli İstanbul Kart alırken kimse size yaşınızı sormuyor, tek kriter aktif öğrenci olmanız…





İETT, 2020 yılının Eylül ayında “İndirimli İstanbul Kart kullanıp 25 yaşın üzerinde olanlar çalışmadıklarına dair bir kağıt getirsin. Getirmeyenlere kart verilmesin” minvalinde bir teklifi İBB Hukuk Komisyonu’na taşıdı ama bu talep kabul görmedi.