Samanyolu Haber /Gündem / Rusya füzelerle vurdu /08 Aralık 2023 11:48

Rusya füzelerle vurdu

Ukrayna’nın kritik askeri ve altyapı tesislerine ‘Kalibr’ füzeleriyle saldırı düzenlendi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya’nın farklı füzeleri kullandığı saldırı gece saatlerinde başladı. Önce Geran tipi İHA’larla saldırı gerçekleştirildi. Ukrayna’nın Mirgorod havaalanı bölgesinden çok sayıda patlamalar oldu.

Devamında ise İskenderler füzeleri kullanıldı. İstkenderlerin hedefinde Kiev, Harkov ve bölgedeki kritik askeri altyapı tesisleri vardı. Sabaha karşı ise Kalibre füzeleriyle özellikle başkent Kiev hedef alındı.

Ukrayna medyası, hava saldırısı sırasında Kiev'de patlamalar yaşandığını bildirdi. Pavlograd’da da güçlü patlamalar var. 

Son haftalarda, Rusya’nın gerçekleştirdiği en kapsamlı füze saldırısı gerçekleşmiş oldu. Füzelerin, Rusya’nın Engels hava üssünden kalkan 7 adet TU-95ms bombardıman uçaklarından atıldığı iddia ediliyor. Füzelerin kesin sayısı ve hedefi bilinmiyor. Güdümlü füzeler, havada yön değiştirerek hareket ediyor.
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