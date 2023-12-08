Rusya ve Suudi Arabistan yeni yatırımlarda ve ortak savunmada anlaştı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









İki liderin arasındaki görüşmede savunma işbirliğinin güçlendirilmesi ve 11 milyar dolarlık yatırım paketinde anlaşmaya varıldı.





Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada dikkat çeken en önemli detaylardan birisi tarafların, eylemlerinin iki ülkenin savunma ve güvenlik konularında ortak çıkarlarını desteklemeyi amaçladığı konusunda mutabakata varmaları oldu.





Her iki ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması için suç, terör ve aşırıcılıkla mücadelede işbirliği ve koordinasyonun yanı sıra bilgi alışverişini de güçlendirmek istedikleri belirtildi.





Rusya ile Suudi Arabistan’dan çok sayıda yatırım anlaşması





Suudi Arabistan, Rusya’ya 1 trilyon rublelik ikinci yatırım paketinde anlaşmaya varıldı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) daha önce Suudi Arabistan’la varılan yatırım anlaşmalarının devamı olarak iki yıl içinde 1 trilyon rubleli (11 milyar USD) Suudi yatırımında anlaşmaya varıldığını duyurdu.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu gezisinde beraberindeki heyette bulunan RDIF başkanı Kirill Dmitriev, Suudi Arabistan'dan gelecek yatırımlarla ilgili anlaşmalara varıldığını söyledi. Halihazırda 40 önemli proje için Suudi Arabistan'dan yatırım çektiklerini, benzer şekilde yeni yatırımlar için anlaşmaların imzalandığını sözlerine ekledi.





Suudi Arabistan daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Rostec City teknoloji parkı gibi sıfırdan inşa edilen 12 projeye dahil olmuş, 1 trilyon ruble yatırım yapmıştı. İki ülke arasında varılan anlaşmalar çerçevesinde önümüzdeki iki yıl içinde Suudi Arabistan’ın Rusya ekonomisine bir trilyon ruble yani 11 milyar dolar daha yatırım yapması bekleniyor.





Ortak açıklamada Rusya'nın, esirlerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere Ukrayna'daki insani ve siyasi çabalarından dolayı Suudi Arabistan'a minnettar olduğu belirtildi.





Rus tarafı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Bakanlar Kurulu Başkanı Muhammed bin Salman Al Saud'un bu yönde yürüttüğü çabalardan dolayı şükranlarını dile getirdi.





Bu açıklamadan, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ve Ukrayna krizinin görüşüldüğü yorumlarını güçlendirdi.