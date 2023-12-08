Samanyolu Haber /Gündem / Almanya sınır kontrollerinin süresini uzatacak /08 Aralık 2023 12:00

Almanya sınır kontrollerinin süresini uzatacak

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, ülkeye düzensiz göçü engellemek adına devreye sokulan sınır kontrollerinin süresinin uzatılacağını söyledi. Polis Sendikası ise karardan hoşnut değil.

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki sınır kontrolleri uygulamasının uzatılacağını açıkladı. Rheinische Post'a konuşan Faeser, Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarındaki geçici kontrolleri 15 Aralık’tan itibaren iki ay daha uzatacaklarını söyledi.

Almanya'da artan mülteci sayısına karşı geçen Ekim ayında devreye sokulan uygulamanın etkili olduğunu belirten Faeser, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede bu kontrollerin olumlu rol oynadığını savundu. Bakan, "İnsan hayatını acımasızca tehlikeye atan vicdansız insan kaçakçılarına karşı mücadelemiz başarılı oldu" diye konuştu. 16 Ekim'den bu yana Federal Polis'in söz konusu sınırlarda 120 kaçakçıyı yakaladığını belirten Faeser, sabit ve mobil kontrol ekiplerinin Almanya’ya düzensiz göçü azaltmak ve yerel makamların yükünü hafifletmek açısından önem taşıdığını ifade etti.

Bakan, ayrıca bu tarihten bu yana yaklaşık 9 bin 200 izinsiz girişin tespit edildiğini ve yaklaşık 4 bin 370 vakada izinsiz girişleri engelleyici önlemlerin devreye sokulduğunu açıkladı. Faeser, kontrollerin iş için sınırı düzenli olarak geçmek zorunda kalanların günlük yaşamına, ticarete ve seyahat trafiğine mümkün olduğunca az sirayet etmesi için de ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bakan, düzensiz göçün sınırlandırılmasının Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlarını korumada belirleyici rolü olduğunu savundu. Bunun için ortak bir iltica sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirten Faeser, bu hafta da Brüksel’de bu yönde bir AB mevzuatına son şeklinin verilmesi için yoğun şekilde çalışıldığı söyledi.


Polis Sendikası: İltica başvuruları sınır kontrolleriyle engellenemez

Alman Polis Sendikası (GdP) ise sınır kontrolleri konusunda İçişleri Bakanı’yla aynı görüşü paylaşmıyor. Rheinische Post’a konuşan GdP Başkanı Andreas Rosskopf, polis kaynaklarının kullanılması yoluyla sığınma başvurusunda bulunanların sayısının düşmediğini ve iltica başvurularının engellenmediğini savundu. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (Bamf) Kasım’da 37 bin iltica başvurusuyla yeni bir rekora işaret ettiğini hatırlatan Rosskopf, güvenlik politikalarından sorumlu olanların bu gerçeği göz önüne alarak harekete geçmesi gerektiğini savundu. Bu anlamda sınır kontrollerinin gerçekten gerekli olup olmadığına ilişkin şüphesini ifade eden GdP Başkanı, binlerce polis memurunun sınırlarda görev yapmaya devam etmesi yerine bu polislerin şehirlerin güvenliği için görevlendirilmesinin daha iyi olup olmadığının ve iltica sorununun AB çerçevesinde çözülüp çözülemeyeceğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.
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