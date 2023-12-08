Bahçeli, AKP'nin planlarını bozuyor: İsveç'e yeni şartlar getirdi; 50+1'e yine sahip çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yayın organı olan Türkgün gazetesine 3 gün süre bir röportaj verdi. Bahçeli’nin, röportajın bugün yayımlanan bölümünde, Cumhur İttifakı’ndaki ortağı AKP ile aralarındaki görüş farkları belirginleşti.

AKP’nin dış politikada batıyla ilişkilerde en çok karşılaştığı konulardan olan İsveç’in NATO’ya üyeliğini içeren önerge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Meclis’e gönderilmişti.









Ancak Bahçeli, İsveç’in NATO üyeliğine soğuk baktıklarını söyledi ve onay için istenilen şartlara bir yenisini daha ekledi:





“İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakıldı. Dinimize hakaretler edildi. Maneviyatımıza en ağır saldırılar yapıldı.





İsveç’in NATO’ya girişine elbette soğuk bakıyoruz. Fakat bizim için kitabımıza hakaret etmekle Müslümanlara zulmetmek aynıdır.

Eğer İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış ortamı sağlanırsa, 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devleti tanınırsa, İsrail tazminat ödemeyi kabul ederse, Netanyahu’nun Lahey’de yargılanmasının yolu açılırsa İsveç’in NATO üyeliğine tamam deriz.”

