Rusya görüşmesi sonrası hükümetten ilk açıklama

Türkiye'nin Rusya ile karşı karşıya kaldığı İdlib krizi için Rus ile Türk heyet gün içinde yine görüştü. Heyetlerin Ankara'daki İdlib müzakereleri sona erdi. Rus heyet Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.







Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada mevcut görüşmeyle ilgili bilgiler verdi ancak Ruslarla İdlib konusunda bir uzlaşı konusunda bir bilgi yer almadı.





İHA'da yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, MSB, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile RF Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi S. Verşinin, RF Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi A. Lavrentiev, RF askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan heyetler arasında görüşmeler yapıldı.





Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Tarafımızdan bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Bu amaçla sahada atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Soçi Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasına atfedilen önem tarafımızca kayda geçirildi. İnsani durumun felaket halini almasının ve olası bir kitlesel göçün engellenmesi lazım geldiği vurgulandı."