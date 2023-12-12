Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, iki yeni nükleer denizaltıyı suya indirdi /12 Aralık 2023 13:13

Rusya, iki yeni nükleer denizaltıyı suya indirdi

Rusya’nın Severodvinsk kentinde inşaa edilen ‘Krasnoyarsk’ ve ‘İmperator Aleksandr III’ adlı nükleer denizaltılar suya indirildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Yeni denizaltıların bayrak çekme törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin deniz gücünü artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Putin, “Denizaltı ve yüzey gemilerinin inşasına yönelik tüm planlarımızı kesinlikle hayata geçireceğiz, Kuzey Kutbu, Uzakdoğu, Karadeniz, Baltık Denizi ve Hazar Denizi’nde, Dünya okyanuslarının en önemli stratejik bölgelerinde deniz gücümüz olan Rus Donanmasının savaşa hazırlık durumunu sayı bakımından güçlendireceğiz.” Ifadelerini kullandı.

‘Krasnoyarsk’ ve ‘İmperator Aleksandr III’ adlı nükleer denizaltılarının dünyada benzeri olmadığına dikkat çeken Putin, Borey-A sınıfından daha 3 füze taşıyıcısının önümüzdeki yıllarda Rus Donanmasının hizmetine gireceğini, tamamlanmak üzere olan Arhangelsk nükleer denizaltısı dahil olmak üzere Yasen-M sınıfından 5 denizaltının ise inşa aşamasında olduklarını vurguladı.

Putin, Rusya'nın donanmasını sürekli olarak en modern ekipman ve silahlarla donatarak seri üretimi de artırdığını dile getirdi. Rus Donanmasında hizmete alınan ‘İmperator Aleksandr III’ denizaltısı, halihazırda Borey sınıfı stratejik füze taşıyıcıları serisinin yedinci denizaltısı oldu. ‘Krasnoyarsk’ kruvazörünün ise Yasen sınıfı çok amaçlı nükleer denizaltılar serisinin dördüncü gemisi oldu. İki yeni denizaltı Rus Donanmasının Pasifik Filosu’nda devriye görevine başladı.
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