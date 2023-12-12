Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, buğday ihracatına sınırlama getiriyor /12 Aralık 2023 13:15

Rusya, buğday ihracatına sınırlama getiriyor

Rusya, makarna yapımımda kullanılan ve sert tipi buğday ihracatını altı ay süreyle yasakladı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya’da hükümetin aldığı yeni karara göre, makarnalık buğday olarak da bilinen durum buğdayının ihracatına, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yasak getirildi. 

Açıklamada, buğday ihracat yasağı, insani yardım ve uluslararası hükümetler arasında anlaşmalar kapsamındaki teslimatları kapsamayacak. 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uygulanacak ihracat yasağıyla ülkenin gıda güvenliğini ve fiyat istikrarını sağalamak amaçlanıyor.

Aynı şekilde Rusya’da hükümet, piyasa fiyatlarını istikrara kavuşturmak için 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere 6 ay sert buğdayı ihracatına da yasak getirdi. Buna ilaveten tahıl ihracatına 24 milyon tonluk bir kota belirledi.
Hükümet yaptığı açıklamada, kararların gümrük, tarife ve tarife dışı düzenlemelere ilişkin alt komite tarafından alındığını söyledi.

Yeni ihracat kotaları hazırlandı

Tarım Bakanlığı tarafından hükümete sunulan sınırlama ve kota kapsamında EAEU üyesi olmayan ülkelere buğday, arpa, mısır ve çavdar ihracatına ilişkin yeni kotalar oluşturuldu. Yeni kotalar ve ihracat kıtırlamaları 15 Şubat - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında yürürlükte olacak.

Ağustos ayında medyada, tahıl ve un fiyatlarındaki artış nedeniyle ekmek fiyatlarında olası bir artış olabileceği yazılmıştı. Tarım Bakanlığı daha sonra Rusya'nın tahıl arzının ihtiyaçları %85 oranında aştığını ve fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olduğunu bildirdi.
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