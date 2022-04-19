Rusya ile Kazakistan arasında yeni anlaşma: Tekrar başlıyor

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Pavel Lvov imzası taşıyan habere göre Rusya Demiryolları (RZhD), Rusya ve Kazakistan arasında yolcu tren seferlerinin 20 Nisan’dan itibaren yeniden başlayacağını belirtti. Rusya Demiryolları (RZhD), Rusya ve Kazakistan arasında yolcu tren seferlerinin 20 Nisan’dan itibaren yeniden başlayacağını belirtti.





RZhD’nin açıklamasında, Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Rusya ve Kazakistan arasında kara ve demiryolu ulaşımına uygulanan kısıtlamayı kaldırma kararına uygun olarak Kazakistan’la demiryoluyla yolcu taşımacılığını yeniden başlatılacağı ifade edildi.





20 Nisan’dan itibaren Atırav-Astrahan, haziran ayında da Almatı-Saratov, Karağandı-Samara, Almatı-Novosibirsk, Karağandı-Omsk ve Almatı-Kazan tren seferlerinin başlayacağı bildirildi.





Bilet satışlarının önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedildi.







