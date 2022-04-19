HDP ile CHP arasında askeri operasyon gerilimi

CHP ile HDP arasında askeri operasyon gerilimi yaşanıyor.





Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonunu destekleyen bir mesaj paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan tepki geldi.





Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşımı eleştiren HDP Parti Sözcüsü ve Mardin Milletvekili Ebru Günay, "Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?" diye sordu.







Günay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:







"Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?"













