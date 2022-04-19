Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında 2 gol vardı /19 Nisan 2022 00:48

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında 2 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul'da Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan ekip oldu.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ike Yeni Malatyaspor İstanbul'da karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında ise 2 gol vardı.

Maçın 51. dakikasında Babel Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu golden sadece iki dakika sonra 53. dakika ise Halil Dervişoğlu farkı ikiye çıakrtan golü attı.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele sarı kırmızılıların 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 44'e çıkartırken, ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

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