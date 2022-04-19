Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında 2 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ike Yeni Malatyaspor İstanbul'da karşı karşıya geldi.





İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında ise 2 gol vardı.





Maçın 51. dakikasında Babel Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.





Bu golden sadece iki dakika sonra 53. dakika ise Halil Dervişoğlu farkı ikiye çıakrtan golü attı.





Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele sarı kırmızılıların 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.





Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 44'e çıkartırken, ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.





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