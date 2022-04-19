Rusya'dan Almanya'ya 'Sovyet' tepkisi

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Alexey Vitvitsky imzası taşıyan habere göre Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin, başkentteki Treptower Park’ta bulunan Sovyet Savaş Anıtı'na bir kez daha yapılan vandal saldırısı nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası gönderdiği bildirildi. Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin, başkentteki Treptower Park’ta bulunan Sovyet Savaş Anıtı'na bir kez daha yapılan vandal saldırısı nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası gönderdiği bildirildi.





Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Berlin’de Treptower Park’ta bulunan Sovyet Savaş Anıtına bir kez daha yapılan vandal saldırısı nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası gönderildi.





Açıklamada, “17 Nisan gecesi Berlin'deki Treptower Park'ta kurtarıcı Sovyet askerleri anıtına yönelik sıradaki vandal eylemi nedeniyle öfkeliyiz. Savaş anıtı kompozisyonunun ayrılmaz bir parçası olan giriş portalında saldırganlar tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı. Alman kolluk kuvvetlerini bu olay hakkında derhal bilgilendirdik. Alman Dışişleri Bakanlığı'na, vandal saldırısının sonuçlarının ortadan kaldırılması, olayın ayrıntılarının belirlenmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi talebini içeren protesto notası gönderdik” ifadelerine yer verildi.







