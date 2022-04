Erdoğan'dan Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili açıklama

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN GÖNÜLLÜ VE ONURLU GERİ DÖNÜŞLERİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"





Dönem dönem karıştıkları suç olaylarıyla da gündeme gelen göçmenler konusuna değinen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili açıklamada bulundu.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.Büyükelçilerle iftar buluşması sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Zelenski ve Putin ile düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. İki lideri Türkiye'de buluşturma arzumu her fırsatta söylüyorum. Bu savaşın bir kazananı olmayacağını iletiyorum. Ekonomik maliyetler de artıyor" dedi.Erdoğan, "2 komşumuz arasında başlayan çatışmalara son verebilmek adına yoğun diplomatik gayret sergiledik. Antalya'da Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını bir araya getirdik. Ardından İstanbul'da müzakere heyetleri bir araya geldi. Somut adımlar kat edildi. Her iki tarafından güven duyduğu ülke olarak biz de çabalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca her iki tarafta İstanbul'daki görüşmeleri ilerletmekten yana olduğunu belirtiyor. Sayın Zelenski ve Putin'le düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. İki liderin özellikle Türkiye'de buluşmaları yönünde temennimi iletiyorum. Bu çatışmalar uzadıkça sadece kayıplar değil ekonomik maliyetler de artıyor. İki komşumuz arasında önce ateşkesin sonra kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır” ifadelerini kullandı."Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diyen Erdoğan, “Aynı zamanda güney sınırımızın hemen ötesinde rejimin bombaları ve terör örgütlerinin saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz. Bu minvalde hem Suriye hem Irak'ın kuzeyinin terörden arındırılması ve güvenliği için adım atmaktan çekinmiyoruz” şeklinde konuştu.