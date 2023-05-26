Rusya ile Ukrayna esir takası yaptı: 106 Ukraynalı asker serbest

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında esir takasının yapıldığını belirtti.



Yermak, 8'i subay 106 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını kaydetti.



Ukrayna'ya iade edilen askerlerin genelde Bahmut yönünde görev yaptığına dikkati çeken Yermak, "Serbest bırakılanların çoğu kayıp olarak kabul edilmişti. Onların her biri devletimizin birer kahramanıdır. Bu kişilerin yakınları zor bir süreçten geçti." ifadelerini kullandı.



Prigojin: Bahmut'ta 20 binden fazla Wagner savaşçısı öldü

Rusya'nın insan hakları ombudsmanı Tatiana Moskalkova, Rus paralı asker grubu Wagner'inbirt esir takasında bulunduğunu doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.



Wagner, Rusya'nın Bakhmut şehrine aylar süren saldırısında kilit bir rol oynadı ve her iki taraf da şiddetli çatışmaları bir "kıyma makinesine" benzetti.



Ukrayna askeri istihbaratı, esir takaslarında 139'u sivil olmak üzere 2 bin 430 Ukraynalının serbest bırakıldığını açıkladı.