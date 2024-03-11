Rus istihbaratına göre ABD 'seçime müdahale' edecek

Rusya'nın yabancı istihbarat servisi SVR, ABD'yi 15-17 Mart tarihlerinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı. SVR, ABD yönetiminin çevrimiçi oy kullanma sistemine siber saldırı planladığını da iddia etti.







Reuters'ın Rusya devlet basınından aktardığına göre, bugün bir açıklama yapan SVR, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin seçime müdahale etme hazırlığında olduğunu ileri sürdü. SVR, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Rusya Federasyonu'nun Yabancı İstihbarat Servisi'nin aldığı bilgilere göre, J. Biden yönetimi seçime katılım oranında bir düşüş yaşatmak için Amerikalı sivil toplum kuruluşlarına görev veriyor."





'ELEKTRONİK SİSTEME SİBER SALDIRI PLANLIYORLAR'

Söz konusu planlara ABD'nin önde gelen bilgi işlem uzmanlarının da katıldığını ileri süren istihbarat örgütü, "Uzaktaki elektronik oy kullanma sistemine siber saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar; bu, Rus seçmenlerin önemli bir kısmının oylarını saymayı imkansız hale getirecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan, SVR, iddialarıyla ilgili herhangi bir kanıt sunmadı. Washington'dan da iddialara ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.







Mart ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olan Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, yabancı güçlerin seçimlere müdahale girişimlerinin saldırgan bir eylem olarak değerlendirileceğini söylemişti. Kremlin'den geçen hafta yapılan açıklamada ise Rusya'nın kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahalede bulunmayacağı belirtilmiş, Rusya'nın 2016 ve 2020'deki seçimlere müdahale teşebbüsünde bulunduğu iddiaları reddedilmişti. Putin, seçimlere ilişkin açıklamasında, seçimi Donald Trump yerine Joe Biden'ın kazanmasını tercih ettiğini söylemişti.