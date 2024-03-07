Rusya liman kenti Odesa’yı vurdu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Bu sabah Rusya ordusu Odesa’ya botlarla saldırı düzenledi. Ukrayna ordusunun savaş amaçlı kullanıma hazırladığı bir hangara insansız botlarla füze saldırısı düzenledi.





Saldırının yapıldığı aynı gün, Odessa’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis arasında bir toplantı gerçekleştiriyordu.





Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız botların saldırılarda kullanıma hazırlandığı Odessa'nın endüstriyel liman bölgesindeki bir hangara yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu.





Ukrayna son zamanlarda Karadeniz'de Rusya donanmasına yönelik insansız botlarla çok sayıda saldırılar düzenlemişti.