Rusya müslüman ülkelerle vizeleri kaldırıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Malezya ve Kuveyt ile turistik ziyaretlerde karşılıklı olarak vizeleri kaldırma aşamasına girdi.





Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Yardımcısı Dmitry Vakhrukov, Turist Bölgeleri Forumu’nda yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2024 yılında beş müslüman ülkeyle turist vizesinin kaldırılması üzerinde aktif olarak çalıştığını söyledi.





RIA Novosti’nin haberine göre, Rusya, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Malezya ve Kuveyt’e hükümetler arasında anlaşma önerileri yollandı. Daha önce Fas, Katar ve Cezayir gibi ülkelerle de karşılıklı vize uygulaması kaldırılmıştı.





Çok sayıda Müslüman ülkeye vize uygulaması kaldıran Rusya’nın iyi ilişkileri olmasına rağmen Türkiye’ye vize uygulaması dikkat çekici bir konu.





Kuveyt ve Bahreyn ile vizesiz rejime geçilmesi konusunda 4 ekimde gerekli görüşmelerin yapıldığı bildirildi. Her iki Körfez ülkesinden Rusya Federasyonu'na yapılan turist akışında bir artış gözleniyor.





Geçtiğimiz haftalarda, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Dairesi Müdürü Aleksander Shchetinin, tüm Latin Amerika ülkeleriyle vize rejiminin kaldırılmasının planlandığını söylemişti.