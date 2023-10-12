Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi /12 Ekim 2023 15:02

Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi

Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor.

Bordo-mavili kulüp, tecrübeli teknik direktörün boş sözleşmeyi imzaladığını açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır. 

Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. 

Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz."

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