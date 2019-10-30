Rusya’nın iade ettiği 370 ton mandalina iç pazara sürülecek!









Türkiye’den Rusya’ya 16 parti halinde gönderilen toplam 370 ton mandalinanın, içinde Akdeniz meyve sineğinin tespit edilmesi nedeniyle geri çevrildiği açıklandı. Meyvelerin deniz yoluyla Novorossiysk limanına ulaştığı belirtilen Rosselhoznadzor basın dairesi, 18-20 Ekim döneminde yapılan bitki sağlığı kontrolü sırasında mandalinada Rusya’da karantina listesinde olan Akdeniz meyve sineğine canlı halde rastlandığı belirtildi.





Sputnik’in aktardığı habere göre ürünlerde bu tarım zararlısının bulunduğu, Rusya Bitki Karantina Merkezi Novorossiysk şubesinin raporuyla da doğrulandı. Rosselhoznadzor yetkilisi, “Hastalıklı ürünlerin Rusya’ya girişi yasaklandı. 16 parti sağlıksız ürünün tümü ihracatçılara geri gönderildi.” açıklamasında bulundu.