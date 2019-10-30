Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’nın iade ettiği 370 ton mandalina iç pazara sürülecek! /30 Ekim 2019 10:38

Rusya’nın iade ettiği 370 ton mandalina iç pazara sürülecek!

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye’den 16 parti halinde gönderilen toplam 370 ton mandalinayı, içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle Rusya’ya girişini yasaklayarak geri çevirdi. Rusya’ya giremeyen mandalinalar, iç pazarda piyasaya sürülecek!

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Türkiye’den Rusya’ya 16 parti halinde gönderilen toplam 370 ton mandalinanın, içinde Akdeniz meyve sineğinin tespit edilmesi nedeniyle geri çevrildiği açıklandı. Meyvelerin deniz yoluyla Novorossiysk limanına ulaştığı belirtilen Rosselhoznadzor basın dairesi, 18-20 Ekim döneminde yapılan bitki sağlığı kontrolü sırasında mandalinada Rusya’da karantina listesinde olan Akdeniz meyve sineğine canlı halde rastlandığı belirtildi.

Sputnik’in aktardığı habere göre ürünlerde bu tarım zararlısının bulunduğu, Rusya Bitki Karantina Merkezi Novorossiysk şubesinin raporuyla da doğrulandı. Rosselhoznadzor yetkilisi, “Hastalıklı ürünlerin Rusya’ya girişi yasaklandı. 16 parti sağlıksız ürünün tümü ihracatçılara geri gönderildi.” açıklamasında bulundu.
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