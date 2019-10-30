Türkiye 'en iyi emeklilik' sıralamasında sondan 3. oldu

Türkiye, 37 ülkeyi kapsayan ‘en iyi emeklilik' araştırmasında en kötü notu alan 3'üncü ülke oldu. Türkiye aldığı notla sadece Arjantin ve Tayland'ın üstünde yer alabildi. Endeskte ‘en iyi emeklilik' notunu ise Hollanda aldı.





Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Avustralyalı insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Melbourne Mercer'in her yıl düzenli olarak hazırladığı ‘Küresel Emeklilik Endeksi 2019'a bu yıl Türkiye de dahil oldu. Dünyanın farklı ekonomik ve kültürel altyapısına sahip ülkelerindeki emeklilik ve sosyal yardım sistemlerini karşılaştıran endeks, yeterlilik, sürdürülebilirlik ve bütünlük kategorilerinde 40'ı aşkın göstergede dünya nüfusunun yüzde 67'sini temsil eden 37 ülkenin emeklilik sisteminin ölçümledi.

Ortalamanın altında

Bu yıl 11'inci kez yapılan araştırma yeterlilik, sürdürülebilirlik ve bütünlük olmak üzere üç alt endeksi kullanarak her bir emeklilik gelir sistemini 40'tan fazla göstergeyi baz alarak ölçümlüyor. Her endeks değeri sıfır ile 100 arasında bir skoru temsil ediyor. Geçen yıl ikinci sırada yer alan Hollanda 81 puanla Danimarka'nın yerini alarak zirveye yerleşirken, Danimarka (80.3) az farkla ikinci sırada kendine yer buldu. Bu ülkeleri Avustralya (75.3), Finlandiya (73.6) ve İsveç (72.3) takip etti. Listenin sonunda ise 39.4 puan ile Tayland yer aldı. Sondan ikinci sırada 39.5 puan ile Arjantin bulunurken Türkiye ise 42.2 puan ile sondan üçüncü oldu.

Türkiye'nin hemen üstünde Filipinler (43.7) ve Meksika (45.3) yer aldı. 37 ülkenin ortalaması ise 59.3 oldu.

Araştırmada, ülkelerin büyüme oranlarından emeklilerin çalışmaya devam edip etmediklerine, 55-64 yaş arası ve 65 yaş üstü iş gücüne katılım oranından, çalışan kesim arasında emeklilik planları yapanların oranına kadar farklı göstergeler incelendi.





"Eksiklikler giderilmeli"

Raporda, Türkiye için tavsiyelere de yer verildi. Buna göre, ‘en yoksul bireylere verilen en düşük emeklilik maaşının arttırılmasının' önemine dikkat çekildi. Bilindiği gibi Türkiye'de emekli vatandaşlar maaş dengesi talebinde bulunuyor ve heyecanla intibak yasasından gelecek haberi bekliyor. 2000 sonrasında ve öncesinde emekli olan kişilerin maaşları arasında miktar olarak fark vardı. Aradaki maaş farkı giderek açılmaya başlayınca 2008 sonrası emekliler mağduriyet yaşamaya başladı.





Türkiye D grubunda

2019 Küresel Emeklilik Endeksi'nde ülkeler puanlarına göre A, B+, B, C+, C, D ve E gibi gruplara ayrıldı. E kategorisinde kimse bulunmazken, Türkiye en alttaki D sınıfında kendine yer buldu. D kategorisinin anlamı ise emeklilik sisteminde bazı tercih edilebilir özellikler bulunmasına rağmen ciddi zayıflıklar yer alması. Raporda, Türkiye'deki emeklilik sistemine yönelik değerlendirmede “iyileştirmeler yapılmadan sistemin etkinliği ve sürdürülebilirliği şüpheli” denildi.