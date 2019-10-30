







Yunanistan’ın Sakız Adası açıklarındaki Oinousses (İnusses) bölgesinde 27 Eylül 2019 Cuma günü meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybeden 7 kişi için defin işlemyeri Müslüman inanç ve geleneklerine göre ayrı ayrı cenaze namazları kılınarak gerçekleşmişti.





Mezarların son durumunu ise Osman Şimşek twitter hesabından yayınladığı yeni video görüntüleri ile paylaştı. Şimşek, “Sakız Adası’nda Kalan Ciğerparelerimiz…Yakınlarının gönderdiği bu kısa videoyu duaya vesile olması recasıyla paylaşmak istedim.” ifadelerini kullandı.





Kazada vefat edenlerin isimleri şöyle: 1-Mustafa Said Zenbil(12), 2-Meltem Zenbil (40), 3-Kevser Sezer (58), 4-Mahir Işık (4 aylık), 5-İbrahim Işık (3), 6-Gülsüm Kara (8), 7-Mustafa Kara (6)

