Samanyolu Haber /Gündem / “Sakız Adası’nda kalan ciğerparelerimiz” /30 Ekim 2019 10:36

“Sakız Adası’nda kalan ciğerparelerimiz”

Türkiye’deki rejim zulmünden kaçarken Ege Denizi’nde boğularak can veren biri bebek beş çocuk ve iki kadın, Sakız Adası’nda Müslümanlar için ayrılan mezarlığa defnedilmişti.

“Sakız Adası’nda kalan ciğerparelerimiz”



Yunanistan’ın Sakız Adası açıklarındaki Oinousses (İnusses) bölgesinde 27 Eylül 2019 Cuma günü meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybeden 7 kişi için defin işlemyeri Müslüman inanç ve geleneklerine göre ayrı ayrı cenaze namazları kılınarak gerçekleşmişti.

Mezarların son durumunu ise Osman Şimşek twitter hesabından yayınladığı yeni video görüntüleri ile paylaştı. Şimşek, “Sakız Adası’nda Kalan Ciğerparelerimiz…Yakınlarının gönderdiği bu kısa videoyu duaya vesile olması recasıyla paylaşmak istedim.” ifadelerini kullandı.

Kazada vefat edenlerin isimleri şöyle: 1-Mustafa Said Zenbil(12), 2-Meltem Zenbil (40), 3-Kevser Sezer (58), 4-Mahir Işık (4 aylık), 5-İbrahim Işık (3), 6-Gülsüm Kara (8), 7-Mustafa Kara (6)
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