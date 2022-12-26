Rusya’nın metalürji ihracatında önceliği Türkiye ve Çin

Rusya, metalürji ihracatında yönünü dost ülkeler Türkiye, Çin, BDT ülkeleri, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'ya dönüyor. Başbakan Mihail Mişustin'le bir araya gelen Ekonomik Kalkınma Bakanı Denis Manturov, metal ürünleri ihracatında bundan sonra önceliklerin değiştiğini Türkiye, Çin ve BDT ülkelerini hedefleyeceklerini söyledi.







Sanayi ve Ticaret Bakanı Başbakan Yardımcısı Denis Manturov tarafından yayınlanan Rusya'da 2030 yılına kadar metalurjinin geliştirilmesi stratejisi belgesine göre 2030 yılına kadar Rusya’nın haddelenmiş mamul demirli metal üretimi %33 artırılacak. Rusya pazarında demir dışı metal tüketiminin de %28 artması bekleniyor.





Rus ağır sanayi işletmeleri kapanan Batı pazarının yerine ihracatı yeniden yönlendirmeye çalışıyor. Bunun için öncelikle iç talebin genişletilmesi çalışılıyor. Özellikle inşaat, ulaşım sektörleri, yakıt ve enerji kompleksi, konut ve toplumsal hizmetler, inşaat mühendisliği ve askeri-sanayi kompleksleri teşvik ediliyor. Ayrıca ihracatta yaptırımlara katılmayan Çin, Türkiye, Hindistan vb dost ülkelere yönlenilecek.





Mesela Kasım ayında, Rus şirketleri Hindistanın ithalatının %10'undan fazlasını sağlayarak, yaptırımlar ve Avrupa ambargosu öncesinde neredeyse hiç var olmadıkları pazarın en büyük tedarikçilerinden biri haline geldi.





samanyoluhaber.com - Moskova