Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın metalürji ihracatında önceliği Türkiye ve Çin /26 Aralık 2022 16:25

Rusya’nın metalürji ihracatında önceliği Türkiye ve Çin

Rusya Ekonomi Kalkınma Bakanı Denis Manturov, metal ürünleri ihracatında bundan sonra önceliklerin değiştiğini Türkiye, Çin ve BDT ülkelerini hedefleyeceklerini söyledi.

SHABER3.COM

Rusya, metalürji ihracatında yönünü dost ülkeler Türkiye, Çin, BDT ülkeleri, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'ya dönüyor. Başbakan Mihail Mişustin'le bir araya gelen Ekonomik Kalkınma Bakanı Denis Manturov, metal ürünleri ihracatında bundan sonra önceliklerin değiştiğini Türkiye, Çin ve BDT ülkelerini hedefleyeceklerini söyledi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Başbakan Yardımcısı Denis Manturov tarafından yayınlanan Rusya'da 2030 yılına kadar metalurjinin geliştirilmesi stratejisi belgesine göre 2030 yılına kadar Rusya’nın haddelenmiş mamul demirli metal üretimi %33 artırılacak. Rusya pazarında demir dışı metal tüketiminin de %28 artması bekleniyor.

Rus ağır sanayi işletmeleri kapanan Batı pazarının yerine ihracatı yeniden yönlendirmeye çalışıyor. Bunun için öncelikle iç talebin genişletilmesi çalışılıyor. Özellikle inşaat, ulaşım sektörleri, yakıt ve enerji kompleksi, konut ve toplumsal hizmetler, inşaat mühendisliği ve askeri-sanayi kompleksleri teşvik ediliyor. Ayrıca ihracatta yaptırımlara katılmayan Çin, Türkiye, Hindistan vb dost ülkelere yönlenilecek.

Mesela Kasım ayında, Rus şirketleri Hindistanın ithalatının %10'undan fazlasını sağlayarak, yaptırımlar ve Avrupa ambargosu öncesinde neredeyse hiç var olmadıkları pazarın en büyük tedarikçilerinden biri haline geldi.

samanyoluhaber.com -  Moskova
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’nın metalürji ihracatında önceliği Türkiye ve Çin Sonraki Haber >>

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:23:03