Bit pazarından alsa bile yetmez: Adalet Bakanlığı’ndan 26,5 TL giyim yardımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından cevaplanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Bulut, ekonomik krize ve yüksek enflasyona bağlı olarak fiyatların fahiş bir şekilde yükselmesinin çalışanların maaşlarını her geçen gün erittiğine dikkat çekti.







Sağlık Bakanlığı’nın hekim ve personellerin IBAN’ına 38 TL giyim ihtiyacı yardımı yatırmasının ardından Adalet Bakanlığı’nın da kadrolu personeline 26,5 TL tutarında giyim yardımı ödemesi yaptığını kaydeden Bulut, “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde, “Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz. Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır. Gerektiğinde beden ölçüsüne göre kurumca diktirilir.” denilmektedir. Ancak, yönetmeliğe aykırı olarak personele nakdi ödeme yapılmıştır.” dedi.





PERSONEL HANGİ GİYSİYİ ALACAK?

CHP’li Bulut, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:





Personelinizin 26,5 TL ile hangi giysiyi alması beklenmektedir?

Personele ödenen 26,5 TL hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

Giysi yardımı tutarı hesaba yatırılmadan herhangi bir piyasa araştırması yapılmış mıdır?

Bu paranın yönetmeliğe aykırı olarak nakdi olarak yatırılmasının gerekçesi nedir?

Bakanlığınız toplam kaç personele, ne kadar giyim yardımı yapmıştır?