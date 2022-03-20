Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, o füzeleri ilk kez Ukrayna savaşında kullandı: Sesten 10 kat hızlı /20 Mart 2022 14:43

Rusya, o füzeleri ilk kez Ukrayna savaşında kullandı: Sesten 10 kat hızlı

Rus Ordusu, en son teknoloji hipersonik füzelerini savaşta ilk kez kullandığını duyurdu. Füze, Rusya’nın açıklamalarına göre sesin 10 katı hızda uçabiliyor.

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Kinzhal hipersonik füzelerinin Ukrayna’nın batısındaki Ivano-Frankivsk bölgesinde Ukrayna füzelerinin ve havacılık mühimmatının bulunduğu bir yeraltı deposunu imha ettiğini söyledi.

Rusya, MiG-31 savaş uçakları tarafından taşınan Kinzhal’ın 2 bin kilometreye kadar menzile sahip olduğunu ve ses hızının 10 katı hızda uçtuğunu açıklamıştı.

Ukraynalı bir askeri yetkili de Ukrainskaya Pravda gazetesine, Ivano-Frankivsk bölgesindeki Dilyatin yerleşimindeki bir askeri depoya füze saldırısı gerçekleştirildiğini doğruladı. Ancak Ukraynalı yetkili, kullanılan füze türünün henüz doğrulanmadığını söyledi.

Konaşenkov, Rus güçlerinin Karadeniz’in Odesa limanı yakınlarındaki Ukrayna askeri tesislerini vurmak için gemisavar Bastion füze sistemini de kullandığını söyledi.

Rusya, bu füze sistemini ilk olarak 2016 yılında Suriye’deki askeri harekatında kullanmıştı.

KİNZHAL HİPERSONİK FÜZELERİ
Kh-47M2 Kinzhal (hançer), havadan karadaki ve denizdeki hedeflere karşı kullanılan hipersonik (sesin 5 katı veya daha fazla hız) balistik bir füze türüdür. Rusya’nın açıklamalarına göre 2 bin km’den fazla menzile ve nükleer başlık taşıma kapasitesine sahiptir.

Rusya’nın kamuoyuna duyurduğu bilgilere göre füze (Mach 10) hıza sahiptir ve uçuşunun her aşamasında kaçınma manevraları yapabilir. Hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarını taşıyabilir.

Füze, Rus Hava Kuvvetleri’ndeki Tu-22M3 bombardıman uçaklarından veya MiG-31K uçaklarından fırlatılabiliyor.

Kinzhal, Aralık 2017’de hizmete girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 1 Mart 2018’de açıklanan altı yeni Rus stratejik silahından birisiydi.

Füze, Rusya’nın Avrupa kıtasındaki stratejik füze sistemlerini tehdit eden NATO savaş gemilerini vurmak, NATO füze savunma sistemi ile balistik füze savunma gemilerini ve Rusya sınırlarına yakın kara hedeflerini imha etmek için tasarlandı.

Kinzhal, MIM-104 Patriot, THAAD ve Aegis Sistemi de dahil olmak üzere bilinen ABD füze savunma sistemlerinden kaçabilmek için tasarlandı.

Füze fırlatıldıktan birkaç saniye sonra hipersonik hıza çıkıyor ve düşman füze savunmasından kaçmak için uçuşun tüm aşamalarında manevralar gerçekleştirebiliyor.

Rus medyası füzenin menzilinin MiG-31K ile taşındığında 2,000 km, Tu-22M3 ile taşındığında 3,000 km olduğunu iddia ediyor.
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