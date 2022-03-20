Samanyolu Haber /Dünya / BM Ukrayna'daki vahim tabloyu açıkladı: 10 milyon kişi yerinden edildi /20 Mart 2022 14:55

BM Ukrayna'daki vahim tabloyu açıkladı: 10 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'daki savaşın çok yıkıcı olduğunu, şimdiye kadar Ukrayna'yı terk edenlerin ve ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 10 milyona ulaştığını bildirdi

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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaş o kadar yıkıcı ki 10 milyon kişi ya ülke içinde yerinden edildi ya da ülke dışına mülteci olarak kaçtı." ifadesini kullandı.

Grandi, dünyanın her yerinde savaş çıkaranlar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin acılar içinde yaşadığına vurgu yaptı.

BM'den dün yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiği bildirilmişti.

Ukrayna'da savaşın patlak verdiği 24 Şubat'tan bu yana komşu ülkelerden sadece Polonya'ya 2 milyonu aşkın mülteci geçmişti.

Polonya'yı, 518 bin 269 mülteciyle Romanya ve 359 bin 56 mülteciyle Moldova takip ediyor.

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14:55:17