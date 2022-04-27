Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a gaz sevkiyatını durduruyor /27 Nisan 2022 09:33

Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a gaz sevkiyatını durduruyor

Rusya çarşamba gününden itibaren Polonya ve Bulgaristan'a yapılan doğal gaz tedariğini askıya alıyor.

SHABER3.COM

Polonyalı doğal gaz şirketi PGNİG SA, Rus enerji şirketi Gazprom'un kendilerine çarşamba gününden itibaren Yamal boru hattı üzerinden doğal gaz tedariğinin durdurulacağını bildirdiğini açıkladı. Polonya hükümeti yeterli rezervlerinin olduğunu duyurdu.

Bulgaristan Enerji Bakanlığı da Gazproum'un 27 Nisan'dan itibar doğal gaz ihracını durduracağını bildirdiğini açıkladı.

Yerel medyada salı sabahı Rusya'nın Polonya'ya gaz arzını durdurduğu bildirilmişti. Fakat daha sonra akışın tekrar başladığı rapor edildi.

Polonya Hükûmeti, Rus enerji şirketi Gazprom'a sözleşmeli gaz tedariki için ruble olarak ödeme yapmayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.


Öte yandan, Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bugün yaptığı açıklamada Polonya'nın 50 Rus milyardere ve şirketlerine yönelik varlıkların dondurulması ve Polonya'ya giriş yasağının da yer aldığı yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

Polonya tarafından yaptırım uygulanan Rus milyarderler arasında Alfa Bank'ın kurucu ortağı Mikhail Fridman ve Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky de bulunması dikkati çekmişti.

Polonya, ihtiyacı olan petrolün yüzde 64’ünü, gazın yüzde 46'sını ve kömürün yüzde 15’ini Rusya'dan ithal ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri arasında enerji ihtiyacı için Rusya'ya en bağımlı olan ülke Slovakya olurken Polonya, Litvanya ve Finlandiya'nın enerji ihtiyacının yaklaşık üçte ikisi Rusya'dan temin ediliyor.

Norveç gazını Polonya'ya getirmeyi amaçlayan Baltık gaz boru hattıyla bu yıl sonuna kadar ülkenin Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığının sona erdirilmesi hedefleniyor.
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