Rusya, yıllarca ödeme yapmış: Aralarında Aydınlık gazetesi de var

Rusya’da Kremlin destekli bir kurumun, Rus yanlısı faaliyetlerde bulunmaları için Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde, aralarında Aydınlık gazetesinin de bulunduğu birçok kişi ve kuruma yıllarca ödeme yaptığı ortaya çıktı.



Kendilerini “hacktivist” olarak tanımlayan Ukraynalı bir grup, Rusya’da “Uluslararası Mevcut Politikalar Ajansı” adlı bir kurumun 2007-2017 yılları arasını kapsayan e-posta yazışmalarını ele geçirdi. Burada ele geçirilen bilgiler daha sonra Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) tarafından derlendi ve bir rapor hazırlandı. T24’ün aktardığı bu OCCRP raporuna göre Kremlin bağlantılı kurum, Türkiye dahil birçok ülkede birçok kişiye Moskova yanlısı faaliyetler için para ödedi.



Rapora göre; Rusya parlamentosunun içindeki isimler tarafından yönetilen Kremlin bağlantılı bu grup, Moskova’nın politikalarını Avrupa’ya yayması için aralarında Türkiye de bulunan ülkelerden çeşitli isimlere para verdi. Uluslararası Mevcut Politikalar Ajansı aracılığıyla Kremlin bağlantılı isimlerin analist, gazeteci ve benzer meslek gruplarından isimlerle Vladimir Putin iktidarının hamlelerini uluslararası arenada aklamayı hedefleyen bir ağ kuruldu.



PARA KARŞILI RUS YANLISI MAKALELER YAYIMLANDI

E-postalara göre, Avrupalı siyasetçilere bu kurum tarafından parlamentolarında Rusya yanlısı tasarılar sunması için para verildi. Kurumun ayrıca aşırı sağcı aktivistlere Avrupa gazetelerinde yayımlanacak Rusya yanlısı makaleler yazması için para verdiği kaydedildi.



AVRUPA ÜLKELERİNDE SİYASETÇİLERE PARA VERİLDİ

Uluslararası Mevcut Politikalar Ajansı’nın ayrıca Rusya’nın yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım’a gelmesi için Almanya, Avusturya, İtalya, Çekya ve Polonya’dan siyasetçilere para verdiği belirtildi. OCCRP’ye göre, lobi grubunun faaliyetleri sayesinde İtalya’da yerel meclislerde ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Rusya’ya Kırım’ın ilhakı sebebiyle uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep eden tasarılar geçti.



Ukraynalı “hacktivistler” tarafından ele geçirilen e-postalar, Mart 2007 ile Eylül 2017 arasında 10 yıllık bir dönemi kapsıyor. Uluslararası Mevcut Politikalar Ajansı’nın hâlâ faaliyet gösterip göstermediği bilinmiyor. Bulgular, 2014’ten sonra grubun koordinasyonunu Sargis Mirzakhanian isimli parlamento çalışanının yaptığını gösteriyor.



TÜRKİYE’DEN ÖDEME ALANLAR ARASINDA AYDINLIK GAZETESİ VAR

Demokratik Bütünlük Merkezi Direktörü Anton Shekhovtsov, sızan e-postaların Kremlin bağlantılı bu grubun Avrupa’nın farklı ülkelerinde protestolar düzenlenmesini, gazetelerde makaleler yayımlanmasını ve yasa tasarıları hazırlanmasını sağladığını gösterdiğini ifade etti.



Sızan postalarda bulunan bir Powerpoint sunumunda, grubun Türkiye’den de siyasetçilerle bağlantısı olduğunu belirttiği görülüyor. Bir başka sunumda, grubun farklı ülkelerde Rusya yanlısı makale ve haberler yayımlamakla övündüğü görülüyor. Sunumda, Aydınlık gazetesi yer alıyor.