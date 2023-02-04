Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, yıllarca ödeme yapmış: Aralarında Aydınlık gazetesi de var /04 Şubat 2023 16:39

Rusya, yıllarca ödeme yapmış: Aralarında Aydınlık gazetesi de var

Rusya’da Kemlin destekli bir kurumun, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde Rus yanlısı faaliyetlerde bulunmaları için birçok isme onlarca yıl para verdiği ortaya çıktı. Ukraynalı bir grubun ortaya çıkardığı bilgilere göre; kurumun farklı ülkelerde Rusya yanlısı makale ve haberler yayımlamakla övündüğü görülüyor. Sunumda Türkiye'den de Aydınlık gazetesi yer alıyor.

SHABER3.COM

 Rusya’da Kremlin destekli bir kurumun, Rus yanlısı faaliyetlerde bulunmaları için Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde, aralarında Aydınlık gazetesinin de bulunduğu birçok kişi ve kuruma yıllarca ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Kendilerini “hacktivist” olarak tanımlayan Ukraynalı bir grup, Rusya’da “Uluslararası Mevcut Politikalar Ajansı” adlı bir kurumun 2007-2017 yılları arasını kapsayan e-posta yazışmalarını ele geçirdi. Burada ele geçirilen bilgiler daha sonra Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) tarafından derlendi ve bir rapor hazırlandı. T24’ün aktardığı bu OCCRP raporuna göre Kremlin bağlantılı kurum, Türkiye dahil birçok ülkede birçok kişiye Moskova yanlısı faaliyetler için para ödedi.

Rapora göre; Rusya parlamentosunun içindeki isimler tarafından yönetilen Kremlin bağlantılı bu grup, Moskova’nın politikalarını Avrupa’ya yayması için aralarında Türkiye de bulunan ülkelerden çeşitli isimlere para verdi. Uluslararası Mevcut Politikalar Ajansı aracılığıyla Kremlin bağlantılı isimlerin analist, gazeteci ve benzer meslek gruplarından isimlerle Vladimir Putin iktidarının hamlelerini uluslararası arenada aklamayı hedefleyen bir ağ kuruldu.

PARA KARŞILI RUS YANLISI MAKALELER YAYIMLANDI
E-postalara göre, Avrupalı siyasetçilere bu kurum tarafından parlamentolarında Rusya yanlısı tasarılar sunması için para verildi. Kurumun ayrıca aşırı sağcı aktivistlere Avrupa gazetelerinde yayımlanacak Rusya yanlısı makaleler yazması için para verdiği kaydedildi.

AVRUPA ÜLKELERİNDE SİYASETÇİLERE PARA VERİLDİ
Uluslararası Mevcut Politikalar Ajansı’nın ayrıca Rusya’nın yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım’a gelmesi için Almanya, Avusturya, İtalya, Çekya ve Polonya’dan siyasetçilere para verdiği belirtildi. OCCRP’ye göre, lobi grubunun faaliyetleri sayesinde İtalya’da yerel meclislerde ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Rusya’ya Kırım’ın ilhakı sebebiyle uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep eden tasarılar geçti.

Ukraynalı “hacktivistler” tarafından ele geçirilen e-postalar, Mart 2007 ile Eylül 2017 arasında 10 yıllık bir dönemi kapsıyor. Uluslararası Mevcut Politikalar Ajansı’nın hâlâ faaliyet gösterip göstermediği bilinmiyor. Bulgular, 2014’ten sonra grubun koordinasyonunu Sargis Mirzakhanian isimli parlamento çalışanının yaptığını gösteriyor.

TÜRKİYE’DEN ÖDEME ALANLAR ARASINDA AYDINLIK GAZETESİ VAR
Demokratik Bütünlük Merkezi Direktörü Anton Shekhovtsov, sızan e-postaların Kremlin bağlantılı bu grubun Avrupa’nın farklı ülkelerinde protestolar düzenlenmesini, gazetelerde makaleler yayımlanmasını ve yasa tasarıları hazırlanmasını sağladığını gösterdiğini ifade etti.

Sızan postalarda bulunan bir Powerpoint sunumunda, grubun Türkiye’den de siyasetçilerle bağlantısı olduğunu belirttiği görülüyor. Bir başka sunumda, grubun farklı ülkelerde Rusya yanlısı makale ve haberler yayımlamakla övündüğü görülüyor. Sunumda, Aydınlık gazetesi yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya, yıllarca ödeme yapmış: Aralarında Aydınlık... Sonraki Haber >>

Ukraynalı bakanın evinden çıkan paralar dudak uçuklattı

Ukraynalı bakanın evinden çıkan paralar dudak uçuklattı

İstanbul'daki otobüs kazası kamerada

İstanbul'daki otobüs kazası kamerada

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

Hatıralar İkliminden Hulusi Ağabey

Hatıralar İkliminden Hulusi Ağabey

"Biz dünyaya bir kez daha gelsek yine aynı şeyleri yaparız"

Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cephede

Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cephede

CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak klesti

CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak klesti

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:16:08