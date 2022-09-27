Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: Seferberlik ilanında hatalar yaptık /27 Eylül 2022 10:51

Rusya: Seferberlik ilanında hatalar yaptık

K?remlin yönetimi, Ukrayna Savaşı için ilan edilen kısmi seferberlik sırasındaki silah altına almalarda hatalar yapıldığını kabul etti.

SHABER3.COM

R?usya lideri Vladimir Putin'in Sözcüsü "Talimatların ihlal edildiği vakalar var. Tüm hatalar düzeltilecek" dedi.

G?elen birçok habere göre askerlik deneyimi olmayan ya da çok yaşlı ya da engelli olanlara silah altına alma çağrısı yapıldı.

G?eçen haftaki kısmi seferberlik çağrısı şimdiden yaygın protestolara yol açtı.

P?utin kısmi seferberliği 21 Eylül'de açıklamış, Savunma Bakanı Sergey Şogun, daha sonra 300 bin yedek personelin çağrılacağını belirtmişti.

Ancak Rusya'da muhalif medyada yer alan haberlerde, bir milyon kişinin silah altına alınabileceği belirtildi ve Kremlin'in internet sitesinde yer alan Putin'in seferberlik emri metninde, silah altına alınacak kişi sayısının çıkartıldığına dikkat çekildi.

Batılı ve Ukraynalı askeri uzmanlar, Putin'in seferberlik emrinin Rusya'nın cephede ağır kayıplar verdiğine işaret ettiğini söylüyor.

Seferberlik duyurusundan bu yana, Rusya genelindeki protesto eylemlerinde 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov da düzenlediği basın toplantısında silah altına alımlarda hatalar yapıldığını kabul etti. 
Peskov bazı bölgelerde "valilerin durumu düzeltmek için aktif bir şekilde çalıştığını" belirtti.

Peskov ayrıca, Rusya'nın sınırlarının kapatılması ya da ülkede sıkıyönetim ilan edilmesi gibi kararlardan haberi olmadığını vurguladı.

Medyada yer alan haberlerde,  silah altına alınabileceklerin ülke dışına kaçmasını önlemek için bu kararların alınabileceği belirtilmişti.

Seferberlik kararından bu yana, çok sayıda genç Rus ülkeyi terk etmeye çalıştı.

Uydu fotoğrafları, Gürcistan sınırında Rus araçlarının oluşturduğu uzun kuyrukları tespit etti.


S?eferberliğe yönelik halkın öfkesini gösteren son olayda, Sibirya'daki Ust-Ilimsk kentinde bir kişi silah altına alma görevlisini ağır yaraladı.

S?osyal medyada yer alan görüntülerde, saldırgan görevliye yaklaşıp, ateş ederken görülüyor. Daha sonra binadakiler panik içinde kaçışıyor.

H?aftasonunda da Kuzey Kafkasya'daki Dağıstan cumhuriyetinde, seferberliğe karşı çıkanlar polisle çatıştı. Başkent Mahaçkala'da 100'den fazla kişi tutuklandı.

S?ilah altına alma merkezlerine ve hükümek binalarına yönelik kundaklama saldırıları haberleri de geldi.

P?utin geçen haftaki seferberlik duyurusunda toplam kaç yedek personelin çağırılacağını söylememişti.

A?ncak Putin'in hemen ardından konuşan Savunma Bakanı Şoygu, askeri deneyime ve gereken kabiliyetlere sahip 300 bin yedek personelin çağrılacağını duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya: Seferberlik ilanında hatalar yaptık Sonraki Haber >>

NASA’dan “Armageddon” provası

NASA’dan “Armageddon” provası

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:19:39