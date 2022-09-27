Rusya: Seferberlik ilanında hatalar yaptık

Ancak Rusya'da muhalif medyada yer alan haberlerde, bir milyon kişinin silah altına alınabileceği belirtildi ve Kremlin'in internet sitesinde yer alan Putin'in seferberlik emri metninde, silah altına alınacak kişi sayısının çıkartıldığına dikkat çekildi.













R?usya lideri Vladimir Putin'in Sözcüsü "Talimatların ihlal edildiği vakalar var. Tüm hatalar düzeltilecek" dedi.G?elen birçok habere göre askerlik deneyimi olmayan ya da çok yaşlı ya da engelli olanlara silah altına alma çağrısı yapıldı.G?eçen haftaki kısmi seferberlik çağrısı şimdiden yaygın protestolara yol açtı.P?utin kısmi seferberliği 21 Eylül'de açıklamış, Savunma Bakanı Sergey Şogun, daha sonra 300 bin yedek personelin çağrılacağını belirtmişti.Batılı ve Ukraynalı askeri uzmanlar, Putin'in seferberlik emrinin Rusya'nın cephede ağır kayıplar verdiğine işaret ettiğini söylüyor.Seferberlik duyurusundan bu yana, Rusya genelindeki protesto eylemlerinde 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov da düzenlediği basın toplantısında silah altına alımlarda hatalar yapıldığını kabul etti.Peskov bazı bölgelerde "valilerin durumu düzeltmek için aktif bir şekilde çalıştığını" belirtti.Peskov ayrıca, Rusya'nın sınırlarının kapatılması ya da ülkede sıkıyönetim ilan edilmesi gibi kararlardan haberi olmadığını vurguladı.Medyada yer alan haberlerde, silah altına alınabileceklerin ülke dışına kaçmasını önlemek için bu kararların alınabileceği belirtilmişti.Seferberlik kararından bu yana, çok sayıda genç Rus ülkeyi terk etmeye çalıştı.Uydu fotoğrafları, Gürcistan sınırında Rus araçlarının oluşturduğu uzun kuyrukları tespit etti.S?eferberliğe yönelik halkın öfkesini gösteren son olayda, Sibirya'daki Ust-Ilimsk kentinde bir kişi silah altına alma görevlisini ağır yaraladı.S?osyal medyada yer alan görüntülerde, saldırgan görevliye yaklaşıp, ateş ederken görülüyor. Daha sonra binadakiler panik içinde kaçışıyor.H?aftasonunda da Kuzey Kafkasya'daki Dağıstan cumhuriyetinde, seferberliğe karşı çıkanlar polisle çatıştı. Başkent Mahaçkala'da 100'den fazla kişi tutuklandı.S?ilah altına alma merkezlerine ve hükümek binalarına yönelik kundaklama saldırıları haberleri de geldi.P?utin geçen haftaki seferberlik duyurusunda toplam kaç yedek personelin çağırılacağını söylememişti.A?ncak Putin'in hemen ardından konuşan Savunma Bakanı Şoygu, askeri deneyime ve gereken kabiliyetlere sahip 300 bin yedek personelin çağrılacağını duyurmuştu.