''Rusya 'sistematik tecavüzü' bir silah olarak kullanıyor''

Euronews'ingöre, Patten, "Rus askerleri tarafından gerçekleştirilen tecavüz ve cinsel saldırılar, Kremlin'in askeri stratejisinin bir parçası ve savaşın kurbanlarını insanlıktan çıkarmak için kasıtlı bir taktik haline geldi." ifadesini kullandı.İddia, BM uzmanlarından oluşan bir panel tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ve şubat ayından bu yana Ukrayna'da rapor edilen "yüzden fazla tecavüz ya da cinsel saldırı vakasını" teyit eden verilerin ardından geldi.Eylül ayı sonunda yayınlanan bir BM araştırmasına göre, "Rusya'nın şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana Ukrayna'da yüzden fazla tecavüz ya da cinsel saldırı vakası yaşandığı" belirtilmişti.Rapora göre,değişiyor.Ayrıca kurbanların çoğunlukla kadın ve kız çocukları olduğu, ancak erkek ve erkek çocukların da bulunduğu yer alıyor.Ukrayna'da tecavüzün bir savaş silahı olarak kullanılıp kullanılmadığı sorusuna "Tüm göstergeler bu yönde" yanıtını veren Patten, şöyle devam etti:"Kadınlar günlerce alıkonulup tecavüze uğradığında, küçük erkek çocuklar ve erkekler tecavüze uğradığında, bir dizi genital yaralanma gördüğünüzde ve Viagra ile donatılmış Rus askerlerine ilişkin ifade veren kadınları duyduğunuzda bunun açıkça bir askeri strateji olduğunu anlarsınız."Birçok vakada kurbanların arasında çocukların da yer aldığını belirten Patten, cinsel suçların genellikle "eksik rapor edilmesi" nedeniyle gerçek mağdur sayısının resmi verilerin çok daha üzerinde olabileceğini dile getirdi."Tecavüze uğrayan, işkence gören ve tecrit edilen çocuklara yönelik çok sayıda cinsel şiddet vakası var." diyen Patten, "Şubat ayından bu yana bu şiddet vakalarının güvenilir bir şekilde soruşturulmasının önemini dile getirmekten geri durmadım." şeklinde konuştu.Ukrayna makamları, Rus güçlerinin işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana, tecavüz ve diğer cinsel eylemleri savaş silahı olarak kullandığını iddia ediyor.Kiev yönetimi, Rus askerlerini defalarca kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunmakla suçladı.Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Kateryna Pavlichenko, haziran ayında yaptığı açıklamada polisin Rus askerleri tarafından işlenen cinsel suçlarla ilgili yaklaşık 50 şikayet aldığını söyledi.Keza Ukraynalı savcılar, Ukrayna ordusunun kısa süre önce geri aldığı Harkiv bölgesindeki tecavüz iddialarını da soruşturuyor.Yine nisan ayında, Ukrayna'nın insan haklarından sorumlu ombudsmanı Lyudmyla Denisova, başkent Kiev'in bir banliyösü olan Buça'da, yaklaşık 20 civarında kadın ve kız çocuğunun Rus güçleri tarafından "sistematik olarak tecavüze uğradığını" söylemişti.