WhatsApp'a iPhone kullanıcıları için yeni özellikler geldi

WHATSAPP’TA SİLİNEN MESAJLAR GERİ GETİRİLEBİLECEK!

GRUP SOHBETLERİNE PROFİL FOTOĞRAFI GELECEK

WhatsApp, geçtiğimiz ay Android kullanıcıları için yayınladığı güncellemede yeni grup özelliği başta olmak üzere birçok yenilik getirdi. Bugün itibariyle bu özellikler iOS kullanıcılarıyla da paylaşıldı. WhatsApp tarafından iOS kullanıcıları için bugün getirilen grup özelliği ile birlikte, yöneticisi olduğunuz gruplardaki istenmeyen tüm mesajlara müdahale edebileceksiniz. 48 saatten uzun bir süre içerisinde atılan tüm mesajları herkesten kaldırabileceksiniz.WhatsApp, eylül ayının başlarında Android tarafındaki beta kullanıcıları ile silinen mesajlar için yeni bir özellik paylaştı. Buna göre, bir mesajı sildikten sonra ekranın alt tarafında çıkan bildiriminin hemen sağ tarafında geri al şeklinde bir buton olacağını gördük. Bu özellik şimdi iOS’a geldi.Fakat geri alma işleminin yalnızca bu bildirim gidene kadar geçerli olacağını yani birkaç saniyeliğine mümkün olacağı belirtelim. Dolayısıyla konuşma geçmişinde önceden sildiğimiz mesajları geri getiremeyeceğiz.3 YENİ GİZLİLİK ODAKLI ÖZELLİK!WhatsApp tarafından yakın zamanda kullanıcılarına sunulan 3 yeni gizlilik özelliği iOS’a da geldi. Bunlardan ilki gruplar ile ilgili. Artık kullanıcılar dilerse yalnızca yöneticiye bildirim gidecek şekilde gruplardan çıkabilecek. Yani diğer üyeler ayrılan kişileri görmek istediğinde üyelere tek tek bakması gerekecek.İkinci olarak ise çevrimiçi olduğumuzu gizleyebileceğiz. Örneğin birçok kişi işlerinin bir kısmını WhatsApp gibi mesajlaşma platformları üzerinden yürütüyor. Fakat uygulamayı açtığı zaman herkes çevrimiçi olduğunu görerek müsait olduğu yanılgısına düşerek iletişime geçiyor.Önümüzdeki günlerde gelecek gizlilik özelliği sayesinde artık WhatsApp üzerinde belirlediğiniz kişilerin sizin çevrimiçi durumunuzu görebilmesini sağlayabileceksiniz. Yani arkadaşlarınız ya da ailenizi onlar fark etmeden listeye ekleyebilirsiniz.Son olarak ise Telegram’da uzun bir süredir olan özelliğin geleceği belirtiliyor. Bu yenilik sayesinde ise artık attığınız görsellerin o kişi dışında kimseye ulaşmayacağından emin olabileceksiniz. Örneğin şu anda bir fotoğraf atarken bir seferlik görülebilmesi için ayarlasanız bile karşı taraf ekran görüntüsü alabilir. Fakat ekran görüntüsü engelleme özelliği geleceği için içiniz rahat bir şekilde paylaşım yapabilirsiniz.Shiftdelete.net'in aktardığı gibi WABetaInfo’nun son sızıntılarına göre WhatsApp grupları için birtakım yenilikler yolda. iOS için WhatsApp beta 22.18.0.72 sürümünde tespit edilen yeni özellik, gruplardaki karmaşayı azaltacak gibi duruyor. Gruplardaki mesajların yanında mesajı gönderen kişinin profil fotoğrafı da bulunacak.Halihazırda iMessage veya Telegram gibi mesajlaşma servislerinde böyle bir özellik bulunuyor. Uygulamalar, grup katılımcılarının profil fotoğraflarını göstererek hem karışıklığı engelliyor hem de daha kişisel bir deneyim fırsatı tanıyor.WhatsApp’ın test ettiği bir diğer özellik ise kullanıcıların sohbet listesinde durum güncellemelerini görüntülemelerini sağlıyor. Instagram’daki hikayeleri görüntülemek için sohbet listesinden o kişiye dokunarak gerçekleştirmek mümkün, benzer bir özellik WhatsApp’a da geliyor.