Rusya, Suriye çözümünü açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. "Türkiye ve Suriye'ye Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdik" diyen Lavrov, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin yol haritası taslağına değindi.







Lavrov, "Yol haritası taslağını bu yılın haziran ayında tüm meslektaşlarımıza ilettik. Şu anda değerlendiriliyor, bu taslağın onaylanabileceği, genel kabul edilebilir duruma getirilmesi için temaslar sürüyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Türkiye ve Suriye'ye 1998 yılında imzaladıkları Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdiğini anlatan Lavrov, şöyle devam etti: "Bu anlaşma, terör tehdidinin bulunduğunu ve bu tehdidin ortadan kaldırılmasını, Türkiye'nin Şam'ın onayıyla terörle mücadele yapılarını Suriye topraklarının belirli bir derinliğine kadar gönderme hakkına sahip olmasını öngörüyordu. Bu anlaşma yürürlüğünü sürdürüyor, kimse onu feshetmedi."





'ABD, NORMALLEŞMENİN ÖNÜNDE BİR ENGEL'

Suriye ile Türkiye arasındaki normalleşmenin önündeki sorunlardan birinin ABD'nin 'Suriye topraklarındaki hukuka aykırı faaliyetleri olduğunu' savunan Lavrov, "Bizzat ABD, Türkler tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen radikal Kürt örgütlerin ayrılıkçı yaklaşımını körüklüyor. Bu süreçler birbiriyle bağlantılı" dedi.

