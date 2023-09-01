Samanyolu Haber /Dünya / Nükleer santral yakınında İHA düşürüldü /01 Eylül 2023 18:40

Nükleer santral yakınında İHA düşürüldü

Rusya-Ukrayna savaşındaki tehlike her geçen gün büyüyor. Son olarak Kursk şehrinde nükleer santral yakınında İHA düşürüldü.

SHABER3.COM

Bugün Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Lyubertsy bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından İnsansız Hava Aracı düşürüldü.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma güçleri tarafından Moskova yakınlarındaki Lyubertsy şehrinde düşürülen insansız hava aracı saldırısında can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Nükleer santral yakınında 2 İHA düşürüldü
Öte yandan Kursk nükleer santralinin bulunduğu Kurchatov şehrinde bu sabah iki İHA daha düşürüldü.

Acil servislerin olay yerinde olduğu belirtilirken, Moskova havalimanlarında dün gece yarısından sabaha kadar 32 uçuş ertelendi, 20 uçuş da iptal edildi.

Moskova dahil çok sayıda Rus şehrini İHA saldırılarıyla vuran Ukrayna’nın bin kilometre menzile sahip 2 yeni İnsansız Hava Aracı geliştirdiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından yayınladığı mesajda, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanlığı'nın yerli silah üretimi ile ilgili bilgi veridi.

Zelenskiy, ”Uzun menzilli silahlarımızı başarıyla kullandık. Hedef 700 kilometre uzaktan vuruldu" dedi. Zelenskiy hangi silahları kastettiğini ve hangi hedefler için kullanıldığı belirtilmedi.

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