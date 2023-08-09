Rusya, Suudi Arabistan'ın planına soğuk

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirilen Ukrayna konulu istişareleri yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "Rusya'nın katılımı olmadan ve çıkarları dikkate alınmadan, Ukrayna kriziyle ilgili hiçbir toplantının en ufak bir katma değeri yoktur" dedi.





Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri çatışmaya "diplomatik bir çözüme açık olmaya devam ettiğini", Moskova'nın "gerçekten ciddi tekliflere yanıt vermeye hazır" olduğunu duyurdu.





Ayrıca, Suudi Arabistan'da tartışılan "Zelenskiy planının 10 maddesinden hiçbirinin "kriz için müzakereye açık diplomatik bir çözüm bulmayı amaçlamadığını" ve "Rusya'ya dönük manasız bir ültimatom" olduğunu savundu.





"Kapsamlı, sürdürülebilir ve adil bir çözümün" ancak Ukrayna'nın düşmanlıkları durdurması ve Batılı ülkelerin ona silah sağlamayı bırakması halinde mümkün olduğunu söyleyen Zaharova buna ek olarak Ukrayna'nın tarafsız, blok dışı ve nükleer olmayan statülerinin yanı sıra "yeni bölgesel gerçeklerin tanınması" gerektiğine vurgu yaptı.





Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan açılamada Zaharova, Moskova'nın krizin çözümü için ısrarcı olduğu şartları şöyle sıraladı:

"Saldırıların ve Kiev tarafından yapılan terörist eylemlerin durdurulması; Batı'nın, Ukrayna'yı silahlandırmayı bırakması; Ukrayna'nın tarafsız, blok dışı ve nükleer olmayan statüsünün onaylanması; Rusya'nın yeni bölgelerinde yaşayanların BM Şartı'nda yer alan kendi kaderini tayin hakkını kullanması sonucunda ortaya çıkan yeni bölgesel gerçeklerin tanması; Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve askerden arındırılmasının sağlanması; Ukrayna'nın Rusça konuşan vatandaşlarının ve ulusal azınlıkların hakları güvence altına alınması."





Zaharova, bu unsurların uygulanmasının, Rusya'nın uğrunda mücadele ettiği uluslararası barış ve güvenlikten tamamen sorumlu olduğuna inandıklarının altını çizdi.





Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev görüşmeler için yaptığı yorumda “Müzakerelere henüz ihtiyaç yok. Düşman merhamet için yalvararak dizlerinin üzerinde sürünmeli’’ Açıklamasını yaptı.